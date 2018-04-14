В Волоколамске начался митинг против свалки «Ядрово»

У памятника героям-саперам на Волоколамском шоссе началась акция протеста местных жителей против мусорного полигона «Ядрово», полного закрытия которого они требуют, передает РБК.

Аналогичные акции на 14 апреля запланированы и в ряде других городов Московской области. Организаторы решили приурочить их к дню рождения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев не смог назвать количество участников акции против «Ядрово», об отсутствии этой информации заявили и в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ситуация в Волоколамском районе обострилась из-за экологических проблем, усугубившихся весной: на мусорном полигоне начались выбросы свалочного газа.

Жители Волоколамска подали в суд коллективный иск на общую сумму в 800 тысяч рублей, требуя от ООО «Ядрово» — собственника полигона — возмещения морального вреда. Судебное заседание запланировано на 7 мая.

Подмосковные власти пообещали закрыть полигон и привлечь свыше 20 млрд рублей на рекультивацию свалок.