Вера Брежнева спустилась к зрителям в зал и дико опозорилась

Российская певица украинского происхождения Вера Брежнева во время концерта в Москве решила спуститься к зрителям в зал. Исполняла вокалистка в это время песню «близкие люди».

Выход в народ не обошелся без конфуза. Споткнувшись Вера рухнула под сценой. Встать на ноги звезде помог подоспевший охранник. Отметим самообладание Брежневой. Ни во время падения, ни лежа на полу петь она не перестала.

А после песни отметила, что путь артиста не всегда легок.

Вера Брежнева спустилась к зрителям во время концерта и потерпела фиаскоhttps://t.co/kC0UslaA86 pic.twitter.com/cKIKLEpcGM

— Лента.ру (@lentaruofficial) 13 апреля 2018 г.