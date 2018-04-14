Вице-спикер ГД предложил заменить импортные лекарства отварами

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой прокомментировал возможный запрет импорта американских и европейских лекарств в качестве ответа на введенные западными странами санкции. По его словам, россиянам следует «выплевывать» лекарственные препараты иностранного производства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба.

Таким образом Толстой ответил на соответствующий вопрос президента фонда «Института региональных проектов и законодательств» Бориса Надеждина в эфире телепрограммы «60 минут». Речь шла о внесенном в Госдуму законопроекте, предусматривающем запрет ввоза в РФ товаров из стран, которые недавно вслед за США ввели антироссийские санкции, — в том числе лекарств, алкоголя, сигарет, сырья, продовольствия и сельхозпродукции.

Надеждин заявил, что законопроект «создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан». Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например в Германии, японское сейчас от давления пью», — сказал он. Он добавил, что в советский период ему предлагали лечиться отваром боярышника.

В Telegram напомнили, что Толстой летом 2016 года писал у себя «ВКонтакте», что «у нас нет нужных лекарств, хотя наша фарминдустрия вполне могла бы освоить их выпуск», а несколькими месяцами ранее констатировал 30-40-летнее отставание отечественной медицины от европейской и называл такую ситуацию «позором для России».