Видео: в Ужгороде водитель устроил драку с полицейскими

В Ужгороде остановленный патрульными водитель Peugeot 307 вел себя неадекватно, ударив по лицу одного из полицейских. Видео из нагрудной камеры правоохранителя опубликовала пресс-служба региональной полиции.

Автомобиль патрульные остановили за незначительное нарушение ПДД. Правоохранители утверждают, что заметили у водителя признаки алкогольного опьянения (соответствующий запах, нарушенная координация движений). Кроме того, в автомобиле нашли биту, а спутница водителя пыталась выбросить пакет с зеленым веществом, похожим на наркотическое. В ходе разговора водитель ударил полицейского.

Напомним, 11 апреля в Киеве полицейский протаранил три машины на конфискованном мотоцикле.

Фото: umdpl.info