Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

Три железнодорожных соединения Центрального военного округа (ЦВО) — Абаканское, Омское и Екатеринбургское — готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко.

В состязаниях принимают участие военнослужащие всех специальностей железнодорожных войск. Основные задачами конкурса являются повышение уровня профессиональной подготовки и слаженности подразделений железнодорожных войск, обобщение и внедрение передового опыта подготовки специалистов, проверка возможностей военной и специальной техники в условиях, приближенных к боевым.

Участникам соревнований предстоит состязаться в скоростном выполнении нормативов по забивке свай, прокладке железнодорожных путей, подготовке понтонов, наведению наплавного железнодорожного моста, развертыванию водолазных станций и проведению строительных работ на бульдозерах, экскаваторах и автокранах. Один из критериев победы — точная стрельба из стрелкового оружия.

Кроме того, в рамках конкурса пройдут состязания в составе подразделений по выполнению нормативов по радиационной, химической, биологической защите, будет проверена выучка по основным предметам боевой подготовки: огневой, тактической и специальной, вождению специальной техники.

Лучшие специалисты железнодорожники представят ЦВО во всеармейском конкурсе имени Героя Советского Союза сержанта Виктора Мирошниченко, который пройдет летом в Подмосковье и Ярославле.

Справочно:

Командир отделения строительного путевого железнодорожного батальона сержант Виктор Мирошниченко в октябре 1941 г. погиб, подрывая мост через реку Снопоть (Брянская обл.), задержав, таким образом, продвижение гитлеровских войск. За свой подвиг посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.