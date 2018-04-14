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Volkswagen Jetta предстал в обновленном виде 


Добавлено: 14 апр 2018 в 02:00, Категория: Технологии
Volkswagen Jetta предстал в обновленном виде 
Немецкий автогигант VW представил Jetta в варианте 2019 года.

Данный автомобиль выделяется спортивными чертами.

Покупателям новая машина станет доступной уже в конце этого года. Базовое исполнение VW обойдется будущему хозяину в 18 500 долларов. За эту сумму владелец получит транспорт с двигателем в 1,4 литра с мощностью 147 лошадиных сил.

Более заряженные версии появятся немного позднее. Однако сейчас доступен в сети виртуальный путеводитель по конструкторским решениям.
Интересно, что новый Jetta успешно сочетает в себе консерватизм и современные тенденции. Можно выделить стильный передний бампер и ярко красную линию на решетке радиатора.
Сзади все осталось без изменений — тот же самый старый добрый Jetta. Впрочем, эффекта добавляют обновленные колеса и расцветка кузова.
Автомобиль доступен в разных комплектациях. Если говорить о варианте Volkswagen Jetta индексом GLI, то на нем будет установлен двигатель в 2 литра и мощностью 220 лошадиных сил.

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Добавлено: 14 апр 2018 в 02:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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