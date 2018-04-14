Впервые в истории: Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому из-за ситуации в Сирии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил журналистам, что провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском в связи с ракетными ударами США и их союзников по Сирии.

«Христиане не могут оставаться в стороне от всего, что происходит в Сирии… Сирия, Ближний Восток — это то место, где возникло христианство, и такие страшные конфликты, которые сегодня терзают сирийскую землю, не могут не создавать угрозы, в том числе и для христианского присутствия.

Ну и, кроме того, совершенно очевидно, что страдают люди. А послание Церкви миру всегда связано с провозглашением мира и справедливости между людьми. Так вот, молчать невозможно, когда происходит то, что сегодня происходит в Сирии. Нужно сделать все, чтобы остановить кровопролитие», — сказал он.

Разговор состоялся по инициативе патриарха Кирилла. Он также сообщил, что позже обсудил со всеми патриархами Ближнего Востока эту же тем

Говоря о диалоге с папой Франциском, он уточнил, что они говорили о том, что христиане «должны повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратились насилие и война, это был такой ярко выраженный миротворческий диалог».

Патриарх отметил, что возможности Церкви ограничены, хотя «она может влиять, в том числе на представителей политического мира и на общественность, давая какие-то правильные координаты для миротворческого процесса».

«Самое главное, что у Церкви нет никаких политических целей, она вне всякого политического контекста и политической борьбы, и это дает нам возможность разговаривать со всеми, что в условиях конфликта вообще большое дело», — заключил предстоятель РПЦ.

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков уточнил, что беседа патриарха и понтифика длилась 15 минут, и в результате они «договорились о продолжении конструктивного диалога в ближайшие часы и завтра».

«Мы уверены в том, что результаты будут достигнуты, и мы вам о них дополнительно сообщим», — заверил он.

После беседы с Франциском патриарх позвонил Константинопольскому патриарху Варфоломею, а также патриархам Антиохийской, Александрийской и Иерусалимской церквей.

Собеседники поддержали инициативу патриарха «по всеобщему объединительному движению всех христиан для возможного умиротворения той ситуации, которая сейчас существует в отношении Сирии», добавил Волков.

Лидеры православных церквей, по его словам, выработают «общий подход» к текущей ситуации и «будут совместно реагировать на гуманитарный кризис в Сирии, который возник в связи с ракетными ударами США и коалиции».