Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму

Вратарь футбольного клуба «Зенит» и сборной России Андрей Лунев получил на матче с «Анжи» серьезную травму бедра и может пропустить все игры до конца сезона, сообщил на конференции после игры тренер ФК Роберто Манчини. Сможет ли голкипер подготовиться к чемпионату мира по футболу, станет известно после углубленного обследования, передает РБК.

Как уточнили в пресс-службе «Зенита», Лунев повредил бедро за четверть часа до окончания матча, после чего на 76-й минуте его сменил на поле Юрий Лодыгин.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита», единственный гол от которого в первом тайме забил Себастьян Дриусси.

Напомним, у Лунева эта травма — вторая в нынешнем сезоне: в ноябре 2017 года он получил сотрясение мозга в товарищеском матче сборных РФ и Испании, так что вынужден был пропустить несколько игр национального первенства.

В составе российской сборной уже несколько игроков могут не сыграть на чемпионате мира из-за полученных тяжелых травм. В частности, защитник «Спартака» Георгий Джикия повредил колено при подготовке к весенней части чемпионата РФ, а защитник ЦСКА Виктор Васин и нападающий «Зенита» Александр Кокорин после возобновления первенства получили травмы связок.