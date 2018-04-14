Высокий суд Лондона обязал Кехмана вернуть кредит Банку Москвы

Коммерческий суд отделения королевской скамьи Высокого суда правосудия Англии и Уэльса вынес решение в пользу Банка Москвы по иску о мошенничестве со стороны бывшего руководителя группы компаний JFC Владимира Кехмана, возглавлявшего Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета.

«Суд посчитал, что господин Кехман получил два крупных кредита в банке только с помощью фальсификации документов и обмана, постановив взыскать с него более 140 млн долларов», — пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, решение суда было вынесено 12 апреля.

В исковом заявлении говорится, что группа компаний JFC, являвшаяся основным поставщиком бананов и других фруктов в РФ, осенью 2011 года взяла в Банке Москвы два кредита — на 140 млн долларов и примерно 305 млн рублей. Деньги не были возвращены, а в 2015 году JFC обанкротилась.

Представители банка утверждают, что Кехман «являлся бенефициаром группы и лично контролировал всю ее деятельность, в том числе через топ-менеджера Юлию Захарову», под руководством которой сотрудники JFC «составили подложную финансовую отчетность группы компаний», завысив выручку за 2010 год на 213 млн долларов, а дебиторскую задолженность — на 198 млн долларов (тогда как на самом деле группа компаний работала в убыток).

По данным истца, JFC создавала видимость успешной деятельности, заключая фиктивные договоры о поставках фруктов с компаниями, которые контролировались сотрудниками ее же кипрского офиса. В исковом заявлении говорится, что Кехман был в курсе этих махинаций. Также, утверждают в Банке Москвы, глава JFC знал о том, что половина акций JFC Group Holding (BVI) Limited заложена в Сбербанке.

Все вышеперечисленные факты, как указано в иске, были скрыты с целью взять кредиты в Банке Москвы — и если бы представители кредитной организации располагали сведениями о реальном положении дел в JFC, то ответили бы отказом.