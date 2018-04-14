Ячанов: любой финал плей-офф КХЛ сводится к противостоянию вратарей

ТОЛЬЯТТИ, 14 апр - РИА Новости, Евгений Чурилин. Любой финал Кубка Гагарина сводится к противостоянию вратарей, от их игры на последнем рубеже зависит общий успех команд, заявил РИА Новости бывший голкипер казанского "Ак Барса" и экс-тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Ячанов.

"Ак Барс" в субботу примет ЦСКА в Казани в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ.

"Не помню такого финала, чтобы он в итоге не сводился к противостоянию вратарей. Вратари команд, дошедших до финала, достигли определенного уровня в своей профессии, и естественно и логично, что от их игры зависит общий успех. Если коснуться вратарей клубов-финалистов, то у "Ак Барса" уверенный сезон проводит Эмиль Гарипов. Что по ходу регулярного сезона, что в плей-офф особых нареканий к нему не было", - сказал Ячанов по телефону.

"У ЦСКА есть Илья Сорокин, но при этом и Ларс Юханссон показал всем, что может вытащить важный матч и серию, а значит с ним тоже стоит считаться. Тяжело сказать, кого из вратарей выберет стартовым тренерский штаб ЦСКА. Прошло некоторое время с последнего матча против СКА. Последний раз, когда я общался с Сорокиным, он был в хорошем настроении, был готов оставить неудачный отрезок шестого матча (против СКА) позади", - продолжил тренер.

"Ак Барс" под руководством Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз сыграет в финале Кубка Гагарина, для Игоря Никитина это первый финал в качестве главного тренера.

"Опыт - вещь крайне важная, но не самая главная. Есть много нюансов, и на одном опыте финал не взять. Конечно, в решающий момент именно опыт может сыграть в чью-то пользу, и позже окажется, что именно этот момент повлиял на ход или исход всей серии. Не удивлюсь, если оба тренера приберегли друг для друга какие-либо сюрпризы", - отметил Ячанов.