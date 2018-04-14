Юристы Telegram попросили отложить заседание по иску Роскомнадзора

Адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале, что представляющая мессенджер Telegram сторона попросила Таганский районный суд Москвы отложить заседание по иску Роскомнадзора, который требует заблокировать мессенджер в России.

Напомним, рассмотрение иска по существу назначено на пятницу, 13 апреля. При этом Роскомнадзор ходатайствовал о немедленной блокировке мессенджера на территории России в случае положительного решения суда по иску ведомства. Сам Telegram участвует в процессе не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо.



В ходатайстве юристов Telegram говорится: «Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения». Ответчики подчеркивают, что нет «объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев».

Ранее стало известно, что создатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора, поскольку «судом были нарушены все элементарные основы, связанные с подготовкой дела».