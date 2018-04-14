Захарова сравнила обстрел Сирии с событиями 15-летней давности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар, нанесенный коалицией в составе США, Великобритании и Франции по сирийским объектам.

По ее словам, «надо быть по-настоящему исключительным», чтобы обстрелять столицу Сирии как раз в то время, когда суверенное государство, «много лет пытающееся выжить в условиях террористической агрессии», «получило шанс на мирное будущее».

«За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности», — подчеркнула Захарова, добавив, что США начали атаку, исходя из данных «СМИ, сообщений о симптомах, видео и фото, а также заслуживающей доверия информации».

«15 лет назад Белый дом использовал (для начала военных действий в Ираке — прим.ред.) пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ», — констатировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова считает, что «после этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся».

Напомним, минувшей ночью коалиция выпустила по сирийским объектам более сотни ракет, часть которых была отбита имевшимися у правительственных войск Дамаска средствами ПВО. Они, как уточнили в Минобороны РФ, были произведены 30 лет назад в бывшем СССР. По предварительным данным, трое местных жителей (гражданских) получили осколочные ранения.