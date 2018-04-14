Замглавы авиаклуба ДОСААФ погиб при крушении самолета

Заместитель директора по летной подготовке авиационно-технического спортивного клуба (АТСК) «Сапсан» ДОСААФ России Александр Нитовский оказался одним из двоих погибших при крушении легкомоторного самолета в Липецкой области, передает РБК со ссылкой на директора «Сапсана» Владимира Жилкина.

По его словам, разбившийся самолет не принадлежал аэроклубу, а полет выполнялся в частном порядке. «Упал на поле, никто на земле не пострадал», — заявил Жилкин.

Поделиться своими предположениями о возможных причинах авиакатастрофы глава «Сапсана» отказался. По его словам, гипотез много, но окончательная версия появится в рамках официального расследования.

Легкомоторный самолет разбился сегодня, 14 апреля, в в Усманском районе Липецкой области. По факту крушения Следственный комитет начал проводить доследственную проверку, в ходе которой устанавливаются причина и обстоятельства случившегося.