Зейн Малик думал, что будет любить Джиджи Хадид всю оставшуюся жизнь, но "все меняется"

Зейн Малик и Джиджи Хадид

25-летний Зейн Малик думал, что будет любить 22-летнюю Джиджи Хадид всю свою жизнь: об этом он заявил в интервью Райану Сикресту в эфире радио-передачи, посвященной выходу нового клипа певца.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Представляя свой новый клип Let Me, Малик рассказал об обстоятельствах написания сингла. Оказалось, что на создание песни его вдохновила бывшая подруга Джиджи Хадид, о расставании с которой артист объявил в марте этого года.

Я был влюблен, думаю, это очевидно,

— сказал Зейн и добавил, что начал писать песню семь или восемь месяцев назад, когда о расставании еще речи не шло.

Меня вдохновляла мысль о том, что я могу любить кого-то всю оставшуюся жизнь, но все меняется, и мы должны двигаться дальше.

Малик не пытался избежать разговора о своей личной жизни и поделился философскими мыслями на тему расставания. Певец считает любой жизненный опыт важным и старается личные переживания, даже если они негативные, трансформировать в творчество.

Зейн Малин и Джиджи Хадид

Бывший солист группы One Direction, который сейчас работает над своим вторым сольным альбомом, и успешная модель Джиджи Хадид объявили о разрыве в марте этого года после двух лет отношений. Долгое время ходили слухи, что молодые люди расстались не на дружеской ноте, такой вывод поклонники сделали, обратив внимания на то, что Зейн отписался от аккаунтов членов семьи Хадид. Однако теперь из слов Малика следует, что он не держит зла на бывшую девушку и благодарен ей за опыт.