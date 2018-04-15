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Американцы считают удар по Сирии нарушением международного права


Добавлено: 15 апр 2018 в 07:35, Категория: Новости на сегодня
Американцы считают удар по Сирии нарушением международного права

Руководители Ассоциации по контролю над вооружениями Соединенных Штатов Дэрил Кимболл и Том Кантримэн усомнились в законности ударов по Сирии, нанесенных американской стороной и ее союзниками.

По их мнению, эти действия противоречат международному праву. Государства нарушили территориальную неприкосновенность. Да, в Уставе ООН есть три исключения, но ни одно из них нельзя применить в данном случае: Сирия не соглашалась на удары, Совбез ООН не уполномочивал наносить их и Соединенные Штаты не действовали в качестве самообороны. 

Руководители ассоциации напомнили, что американский конгресс также не одобрял нанесение удара, говорится в их обнародованном заявлении. Решение не согласовывали.

В ночь на 14 апреля американские, французские и британские ВС вместе нанесли удар по Сирии. Свои действия они обосновывают тем, что это ответ на якобы произошедшую химатаку в сирийском городе Дума. Однако ее не было. Минобороны России ранее заявило, что химическая атака является фальсификацией.


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Добавлено: 15 апр 2018 в 07:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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