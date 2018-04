Американские СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий атаки по САР

Американский канал CNN обнародовал фотографии, на которых видны последствия ударов по Сирии.

В США заявили, что ракетная атака прошла «успешно», так как род удар попали сирийские объекты, на которых якобы шло производство химоружия.

США, Франция и Британия провели атаку по одному объекту на окраине Дамаска и по двум в провинции Хомс. Американский телеканал предоставил снимки до и после ракетного удара.

Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes - via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz

— DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 апреля 2018 г.

Однако вряд ли атаку коалиции представляется возможным назвать «успешной», как заявляют в США и других странах Запада. По данным Минобороны РФ, правительственные войска Сирии сбили 71 ракету из 100 запущенных Вашингтоном и союзниками, с помощью старой советской системы ПВО.

Помимо этого объекты в Хомсе, которые по утверждению США использовались в химической программе, давно вышли из эксплуатации. Также целью атаки был международный аэропорт Дамаска, но все выпущенные по нему ракеты были сбиты, сообщило Минобороны РФ. Известно, что в ходе ракетной атаки не было жертв ни среди военных, ни среди мирного населения.

Бывший командующий Балтийским флотом Владимир Валуев объяснил, что назвать данную атаку «успешной» нельзя, потому что коалиция плохо согласовала свои действия и в связи с этим «успешного взаимодействия» во время ударов не было.