Антропологи удивлены: в Италии нашли скелет средневекового киборга с ножом вместо руки

На севере Италии был обнаружен загадочный скелет средневекового человека с ампутированной рукой. В его могиле находился короткий нож, являвшийся протезом при жизни, сообщает Science Alerte.

По заключению ученых, останки принадлежат средневековому воину, возраст которого на момент смерти составил от 40 до 50 лет. Гробница датируется VIII веком.

При первом анализе скелета специалисты подтвердили, что недостаток руки не был вызван уродством, а был результатом необходимой ампутации после тяжелой травмы. Определенные мозоли, обнаруженные на теле, типичны для тех, кто долгое время использовал протез.

На теле находился нож, лежавший на месте отсутствующей руки, являясь ее продолжением. Ученые предположили, что человек был воином, но существует и мнение о том, что это просто мясник.

В любом случае, самое любопытное состоит в том, что мужчина пережил ампутацию в то время, когда не было никаких антибиотиков.