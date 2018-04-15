Асад оценил восстановление экономики Сирии в 400 млрд долларов

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с российскими депутатами заявил, что он оценивает затраты на восстановление экономики Сирии в 400 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова Асада подтвердил Дмитрий Саблин, возглавлявший группу встречавшихся с ним депутатов.

Как отметил сирийский лидер, для восстановления инфраструктуры страны потребуется 10-15 лет.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова рассказала, что она предложила Асаду посетить регион, и тот принял приглашение.