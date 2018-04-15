АТОшнику дали условный срок за пьяное ДТП с погибшим

Вижницкий районный суд Черновицкой области назначил участнику АТО условный срок за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб человек. Такие данные Шарий.net обнаружил в электронном реестре судебных решений.

Как следует из приговора суда, 14 октября 2017 года обвиняемый ехал на машине Land Rover с болгарской регистрацией по дороге «Черновцы-Вашковцы-Путила-КПП Русская» в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 17:35, двигаясь со стороны села Селятино в направлении поселка Путила и подъезжая к КПП «Шепот», водитель потерял управление и столкнулся с припаркованным Volkswagen Sharan, после чего в состоянии заноса совершил наезд на пешехода.

«Вследствие данного дорожно-транспортного происшествия пешеход Лицо_4, умер. Смерть наступила от травматического шока, многочисленных переломов костей скелета с повреждением внутренних органов», — сказано в документе.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину и раскаялся, суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств. При этом суд назвал совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством. Обвиняемому было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком, он также был лишен права управлять машиной на год.

В тексте приговора также говорится, что обвиняемый компенсировал ущерб потерпевшей стороне, и та не имеет к нему претензий.

Ранее сообщалось, что АТОшника не стали наказывать за избиение «бывшей» и ее отца резиновой дубинкой.

Фото: vse42.ru