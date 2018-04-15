Бейонсе и Соланж Ноулз зажигательно выступили на фестивале Coachella

Бейонсе
Триумфальное возвращение Бейонсе на большую сцену произошло вчера на музыкальном фестивале Coachella, где артистка была одним из хедлайнеров. Певица ошеломила поклонников своими нарядами, а также приготовила для них приятные сюрпризы, доказав, что не зря в этом году фестиваль неофициально именовали Beychella.
Все сценические наряды Бейонсе являются результатом работы одного из самых молодых и талантливых дизайнеров Оливье Рустена. Креативный директор Balmain и не скрывал, где черпал вдохновение на создание концентных костюмов Королевы Би: в своем Instagram он опубликовал изображение Бейонсе в образе древнеегипетской царицы.
На этом ностальгия в выступлении Бейонсе не закончилась, самую главную сенсацию артистка приберегла на конец: на сцене с певицей появились ее коллеги по группе Destiny's Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс, которые воссоединились специально для выступления на Coachella.
Одной из главных сенсаций стал совместных зажигательный танец Бейонсе с младшей сестрой Соланж, девушки уже долгое время вместе не появлялись на одной сцене, поэтому ушли в отрыв. Особенно выступление понравилось матери сестер Ноулз Тине, которая поделилась записью танца в своем Instagram и подписала:
Я так рада видеть Соланж и Бейонсе танцующих вместе. Люблю, когда Соланж танцует, как в последний раз.
Это выступление поп-дивы на фестивале было очень долгожданным для поклонников: после рождения близнецов это первый полноценный концерт Бейонсе. Однако это только начало: известно, что в начале лета артистка отправится в очередное турне, а уж там зрелищности будет не меньше.