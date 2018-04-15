Блейк Лайвли бесплатно декорирует дома друзей

Иметь такую звездную подругу, как Блейк Лайвли очень выгодно. В силу своего увлечения, она сделает вам дизайн дома абсолютно бесплатно. Свой последний пост в инстаграме она сопроводила признанием в увлечении дизайном интерьеров и снабдила его «сник-пиком» текущего проекта.



Удивительно, что такое занятие она выбрала неспроста, и благодарит маму за унаследованную бессонницу – именно в ночное время, когда веки Блейк не смыкаются, она может заниматься декорированием домов друзей. Для вдохновения и примера материалов Лайвли использует подручные материалы и предоставленные образцы различных магазинов, которые сотрудничают с ней для рекламы и поддержки увлечения актрисы.

«Я декорирую дома друзей даром. Из всех неожиданных решений, которые я когда-либо принимала, это приносит мне больше всего радости. Спасибо моим дочерям за то, что они, сами того не зная, «отдали» мне свои старые платья в качестве примеров для материала декорирования. Спасибо мебельному магазину dmitryco за образцы меблировки. Спасибо моей ванной с оставшейся после ремонта плиткой, которую я также могу использовать в качестве вдохновения. И спасибо моей матери, от которой я унаследовала расстройство сна, и могу теперь не спать всю ночь, занимаясь этим».

Обустройством чьего дома взялась «дизайнер» не признается. Известно, что актриса в хороших отношениях с Джулией Робертс, Эмили Блант, Анной Кендрик, певицей Флоренс Уэлч. Возможно, именно они стали «заказчиками» дизайна.

«С актерской профессией все куда сложнее — ты снимаешься в кино и видишь финальный результат только чере пару лет, — недавно прокомментировала Блейк свое увлечение дизайном, — а тут я часто могу довольно быстро сказать: «Я сделала эту работу, она закончена».

«Я просто люблю дизайн, моду и любого рода креативность. А еще у меня огромное эго и все хочется держать под контролем», шутит в одном из интервью. В свободное время актриса не скучает, а предпочитает давать волю творческому порыву. Она самостоятельно подбирает свои наряды для выхода в свет, и не скупится в помощи подругам.

Лайвли — девушка очень сильная. Она не может сидеть на месте без дела, занимается интерьерным дизайном и помогает друзьям. Правда, доверчивость не всегда играла ей на руку. Раннее, на фоне скандал с Харви Вайнштейном, актриса признавалась, что к ней домогался гример.

«Он говорил неподобающие вещи, пытался своими пальцами накладывать мне помаду. Одну ночь я провела на локации, и когда утром я проснулась, увидела, что он снимает меня. Я была одета, но это было ужасно», — поделилась Лайвли.

Девушка решила не оставлять всё как есть и обратилась к продюсерам с просьбой уволить гримера. Те ответили, что не хотят большого скандала. «Наш продакшн менеджер написал ему рекомендательное письмо, и все: никто не хотел публичных ссор», — вспоминает Блейк.

Все же Блейк решила бороться и обратилась к своему адвокату. Тот открыл дело, благодаря которому актриса смогла добится увольнения гримера. Но как сказала сама Лайвли, несмотря на то, что его уволили с проекта, это не остановит гримера от работы в этой индустрии и продолжать вытворять всё то, что он делал с ней.