"Бостон" победил "Торонто" и повел 2-0 в серии первого раунда плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. "Бостон Брюинз" нанес поражение "Торонто Мейпл Лифс" и увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Вторая встреча серии до четырех побед состоялась в субботу в Бостоне и завершилась со счетом 7:3 (4:0, 1:2, 2:1) в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Давид Пастрняк (6, 53 и 59-я минуты), по разу отличились Джейк Дебрюск (10-я), Кеван Миллер (13-я), Рик Нэш (16-я) и Давид Крейчи (24-я). У "Мейпл Лифс" шайбы забросили Митч Марнер (22-я), Тайлер Бозак (30-я) и Джеймс ван Римсдайк (55-я).

Пастрняк также записал себе в актив три результативных передачи, другие форварды "Брюинз" Патрис Бержерон и Брэд Маршанд - по четыре.

Счет в серии стал 2-0 в пользу "Бостона". Третья игра состоится в Торонто в понедельник.