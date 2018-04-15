Бывший муж Лизы Триандафилиди настраивает дочку против нее

Когда я ушла с проекта, сказала, что заберу дочь. Потом она говорила моему папе: «Мама меня не любит, она меня бросила», — но это не ее слова, понятное дело… Бывший муж настраивает дочку против меня! После одного из моих прямых эфиров, где я сидела целый час, плакала и рассказывала о том, что он настраивает ребенка против, дочка мне не звонит. Подписчики стали писать, что будут делать ему гадости, а потом ему это доложили.Я прилетела, получается, к ней всего на пять минут. Отдала подарки и ушла. Бывший муж мне ее не дает, а я хочу дочку в принципе забрать. И раз он нормально не понимает, я буду судиться. Выведу это на уровень общественности. Он угрожал, что изобьет меня. Мне мою дочку жалко, и я не буду орать и доказывать под окнами ему что-то, потому что у моей дочки и так психика из-за него испорчена. Он показывал ей со мной эфиры неизвестно какие, ребенок мне говорит: «Вот, ты гуляешь»… Она разговаривает не своими словами. Это все происходит давно, никто меня в этом не поддерживает, да и с Лешей мы расстались — в общем, все вместе.Бывший вообще запретил дочке общаться со мной. Я ребенка две недели не слышала! Я плачу ночами из-за этого, в принципе не сплю. И Леша не понял, что мне плохо. Он говорит: «Ты такая холодная стала!» Я говорю: «Я ночами не могу спать, это мой ребенок, я ее не вижу!» И из-за этого мы и расстались.