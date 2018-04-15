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Частичное обрушение здания произошло в Москве


Добавлено: 15 апр 2018 в 16:59, Категория: Россия
Частичное обрушение здания произошло в Москве

В центре российской столицы в Пушкаревском переулке в воскресенье произошло частичное обрушение наружной стены здания внутрь.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы. При этом подчеркивается, что в результате обрушения никто не пострадал.

«В момент обрушения стены в пятиэтажном выселенном здании 1916 года постройки, находящемся на реконструкции, людей не было», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят работы по обследованию конструкции на прочность. Жильцов расположенного поблизости дома для обеспечения безопасности на время попросили выйти на улицу.


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Добавлено: 15 апр 2018 в 16:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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