"Чемпион неизвестен!" - реакция на поражение "Спартака" от "Урала"

Московский "Спартак" потерпел гостевое поражение от "Урала", отпустив столичный "Локомотив" в отрыв в чемпионской гонке. О реакции игроков и тренеров на неожиданный для многих результат матча в Екатеринбурге – в материале корреспондента РИА Новости Сергея Смышляева.

Встреча 26-го тура чемпионата России, ставшая тестовым матчем реконструированной "Екатеринбург Арены", получилась успешной для всех, кроме "красно-белых". Местному оргкомитету за подготовку к чемпионату мира можно поставить твердую "четверку", а вот команда Массимо Карреры, в особенности за игру в обороне, не заслужила и оценки "удовлетворительно".

При этом провалы "Спартака" в обороне, два из которых привели к голам "Урала", Каррера объяснил… нацеленностью своей команды на атаку.

"Во втором тайме мы стремились больше атаковать, чтобы забить, поэтому у "Урала" стало появляться больше моментов, - подчеркнул итальянский специалист. - Хочу поаплодировать "Уралу", потому что они хорошо сыграли в обороне. Даже если у нас были моменты, мы не могли ими воспользоваться. Мы старались сломать оборону за счет комбинаций, за счет навесов, но они хорошо сыграли".

"Мы очень много ошибались, что не очень привычно. Но не только в центре обороны. Все ошибались, было много неправильных передач. Что касается выхода Пашалича, то я сделал эту замену, чтобы поменять игру. А ведь через три дня мы вновь играем", — подчеркнул тренер.

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А вот Александр Тарханов на пресс-конференции буквально "цвёл", подчеркнув, что такой результат в матче открытия стадиона не может не радовать.

"Мы атаковали, "Спартак" атаковал, борьбы было много, единоборств, в которых мы, кстати, обыграли "Спартак". Забили два мяча. Единственное, жаль, что пропустили. И скорости были, и движение, и "Спартак" хорошо играл. И довольны, что в день открытия такого суперстадиона мы выиграли", - заявил Тарханов.

Биться до последнего

Конечно, не могли обойти стороной и тему борьбы за чемпионство. После поражения от "Урала" отставание "Спартака" от лидирующего в чемпионате "Локомотива" составляет пять очков, и не стоит забывать об игре в запасе, которая есть у железнодорожников. Стоит отметить, что, несмотря на плачевную ситуацию, руки "красно-белые" не опускают.

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"Нет еще (новый чемпион неизвестен). Играть четыре матча, надо побеждать, а там будет видно. Мы будем биться до последнего. Слабых команд сейчас не бывает. Посмотрите, тот же "Амкар" обыграл "Локомотив". Со всеми надо играть", — заявил РИА Новости голкипер "Спартака" Артем Ребров.

"Поражение по делу. Не хочется искать каких-то оправданий. Главная причина — мы много ошибались, сами себе привезли голы и еще много моментов позволили создать сопернику после наших же ошибок. Сами не смогли реализовать момент — и обратно залетело", — добавил собеседник агентства.

"Сейчас мысли о Кубке России с "Тосно", - отметил в свою очередь Александр Самедов. - Конечно, сами себе все испортили. Жалко. Играть надо до последнего. В любом случае будет плотная борьба. С первого тайма у нас многое не получалось. Теряли мяч в простых ситуациях, что нехарактерно для команды. Не было должного развития атаки. Не знаю, чем это объяснить. Будем разбираться".

А вот Тарханов не стал скрывать, что не только рад победе, но и доволен тем, что смог помочь своему давнему другу Юрию Семину. "Если бы мы чемпионами становились благодаря этой победе, сказал бы что-то. "Локомотив" нам менее интересен. Но мы хорошо дружим с Юрием Павловичем Семиным. Во-вторых, рад, что русский тренер и более русская команда", — заявил Тарханов на пресс-конференции. "Думаю, он (Семин) мне позвонит (смеется)", — добавил главный тренер.

Сразу после матча появилась информация, что "Спартак" может опротестовать результат встречи. На 85-й минуте на поле на замену вышел Андрей Егорычев, который ранее выступал в ПФЛ за "Носту", где в текущем сезоне получил три желтых карточки, а после перехода в "Урал" получил предупреждение в игре 25-го тура с "Тосно", которое стало для него четвертым. Но в пресс-службе клуба из Екатеринбурга разъяснили: руководство уточняло этот вопрос и получило разрешение от РФПЛ.

"Урал" обращался в руководство РФПЛ. Были изучены регламенты и дано разрешение играть Егорычеву", — сказали в пресс-службе команды.