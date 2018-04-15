Цивилев призвал заботиться о детях после трагедии в Кемерово

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что произошедшая в Кемерово трагедия должна вывести на новый уровень общение с людьми и заботу о детях. его слова приводит РИА Новости.

«Очень важно, чтобы эта трагедия не направляла нас в негативное русло… Важно, чтобы мы ее все осмыслили и сделали так, чтобы не только она никогда не смогла повториться, но чтобы мы вывели совсем на другой уровень общение с людьми, заботу о детях», — отметил Цивилев.

По словам чиновника, в регионе необходимо решить проблему сирот.

«Мы будем уделять внимание всем детям Кузбасса, потому что это наше будущее. Большая работа уже была сделана администрацией Кемеровской области за эти годы, но есть много нерешенных вопросов и нам есть чем энергично заниматься. Надо, чтобы не просто сиротам было место для проживания, чтобы они в конечном итоге стали достойными членами общества», — сказал он.