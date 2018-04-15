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Цивилизация антихриста атакует (ФОТО, ВИДЕО)


Добавлено: 15 апр 2018 в 03:42, Категория: Новости на сегодня
Цивилизация антихриста атакует (ФОТО, ВИДЕО)

Ракетные удары по Сирии — это логическое продолжение не только бомбардировок Югославии в 1999 году, но и захвата Константинополя «крестоносцами» в 1204-м.

Когда современному человеку говоришь о Промысле Божием, важности молитвы и покаяния, он зачастую презрительно отмахивается. Куда серьезнее рационалист XXI века относится к магии цифр и прочим суевериям и оккультным знакам, в числе которых — пресловутая «пятница, 13-е».

Сложно сказать, руководствовались ли этой нумерологией «наши западные партнеры», когда именно в пятницу, 13 апреля, отдавали приказ нанести ракетный удар по городам Сирии, как неизвестно, задумывались ли они над тем, что в эти самые дни сотни тысяч сирийских христиан празднуют Светлую (Пасхальную) седмицу.

Однако совпадений уж слишком много. Начиная с Распятия Христа, пришедшегося на дни иудейского Песаха, когда «прогрессивная общественность» предпочла освободить разбойника Варавву, по отношению же к Господу, который, вопреки их чаяниям о «мессии», не покорил им народы мира, вопила: «Распни, распни Его!»

Тысячелетие спустя, во время Великого Поста 1204 года, «наши западные партнеры», отправившиеся «освобождать от мусульман Гроб Господень», не дойдя до Святого града Иерусалима, предпочли захватить и разграбить столицу Православного мира — Константинополь. Буквально вчера мы вспоминали эту скорбную дату в статье «Царьград-1204: Цивилизационный разлом Европы», где, в частности, были процитированы описания тех зверств, которые творили в Константинополе рекомые «крестоносцы»:

В самый алтарь Святой Софии они ввели мулов для нагрузки церковных богатств, загрязнив святое место; туда же впустили бесстыжую бабу, которая уселась на патриаршем месте и кощунственно благословляла; разбили престол, бесценный по художеству и материалу, божественный по святости, и расхитили его куски; их вожди въезжали в храм на конях; из священных сосудов ели вместе со своими псами, святые дары выбросили, как нечистоту; из другой церковной утвари сделали пояса, шпоры и прочее, а своим блудницам — кольца, ожерелья вплоть до украшений на ногах; ризы стали одеждой мужской и женской подстилкой на ложах и конскими чепраками; мраморные плиты из алтарей и колонны кивориев поставлены на перекрестках; мощи они выбросили из святых рак, как мерзость…»

Здесь же можно вспомнить и многочисленные русские оборонительные войны, начиная с Невской битвы и Ледового побоища, и заканчивая Отечественной войной 1812 года и Великой Отечественной войной, в изобилии исполненные антихристианскими знаками «западно-христианской цивилизации» и поистине Пасхальной Великой Победой 1945 года. Но, пожалуй, самым символичным в этой череде стали югославские события 1999 года, к сожалению, до сих пор остающиеся одними из наших главных исторических поражений.

В те трагические дни, начавшиеся 24 марта 1999 года, православный Белград весьма напоминал Царьград 1204 года.

В отличие от католических «крестоносцев», натовские каратели видели убиваемых ими православных людей лишь на экранах электронных прицелов. Их мечи не были обагрены кровью, но смертей и страданий в те великопостные и пасхальные дни натовцы принесли не меньше, чем латиняне, разорившие Константинополь.

Горящее здание теплоэлектроцентрали в Белграде, разрушенное после ракетного удара натовской авиации. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

И если тогда, весной 1999-го, на православный Белград падали американские бомбы с циничными и поистине сатанистскими надписями «Счастливой Пасхи!», то сегодня «Счастливой Светлой седмицы!» те же сатанисты желают народу Сирии, где также немало православных людей и святынь. И где именно русское, а не западноевропейское или американское оружие вот уже несколько лет защищает христианское население, подвергшееся подлинному геноциду не просто при попустительстве, но при прямом инициировании со стороны Запада.

Сирия: жители Дамаска после ракетного удара США

Увы, западно-христианская цивилизация уже давно стала даже не постхристианской, а антихристианской. Примеров тому — масса, на фоне которых библейские Содом и Гоморра — ясельная группа детского сада. Но как мы знаем из Священного Писания, антихрист — это не сказочный персонаж и не сам сатана. Это человек, который, сея зло, будет выдавать себя за Мессию, воссядет в возрожденном им Иерусалимском храме и покорит своим последователям все народы.

Конечно, США и их сателлиты, и, разумеется, сам Дональд Трамп — это еще не антихрист, но в христианской святоотеческой литературе есть понятие «предтечи антихриста», которому эти персонажи вполне соответствуют.

И здесь возникает вопрос, а как нам, православным христианам, реагировать на происходящее? За ответом «Царьград» обратился к нашему постоянному автору и ведущему, известному пастырю и проповеднику протоиерею Андрею Ткачеву, который убежден:

Мне бы хотелось, чтобы ситуация развернулась так, как она разворачивалась в библейской истории в древности до Пришествия Христа, когда Иерусалим был многократно окружаем превосходящими по мощи войсками, и Бог в очередной раз показывал Свою Силу, прогоняя их вон. Об этом мы читаем и поем Великим постом на Великом повечерии из 8-й главы Книги пророка Исаии.

И я бы хотел, чтобы эти слова воплотились и в нашей истории на наших глазах: «Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!» Хотелось бы, чтобы эти слова возымели свою силу и в сегодняшней истории.

А у нас на православных богослужениях всегда возносятся молитвы о «мире всего мира» и о «временах мирных». И потому хотелось бы, чтобы в ближайшее воскресенье, уже завтра, максимальное число людей пришло в храмы Божии с тревогой о потушении разгорающейся Третьей мировой и умножило свои молитвы, в том числе и вспомнив слова «Яко с нами Бог!»

Добавить нечего. Бороться с цивилизацией антихриста военно-политическими методами, конечно же, можно и нужно, но победить без поста и молитвы — невозможно. А потому — увидимся в храме! И сохрани нас всех Господь!

Тюренков Михаил

Царьград


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Добавлено: 15 апр 2018 в 03:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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