Джонсон: Удар по Сирии призван вернуть Асада за стол переговоров в Женеве

Предпринятый Вооруженными Силами США, Великобритании и Франции удар по Сирии направлен на то, чтобы Россия побудила сирийского лидера Башара Асада вернуться к женевскому переговорному процессу.

Об этом в интервью Би-би-си заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон. В частности, глава британского МИД заявил:

«Нам следует честно признать: это (нанесенный по Сирии удар – ИА «Политика сегодня») не изменит ход гражданской войны в Сирии, но мы надеемся, что это приведет к тому, что русские побудят Асада вернуться за стол переговоров в Женеве».

Напомним: ранее СМИ сообщили, что, по словам Бориса Джонсона, у Великобритании на данный момент нет планов по дальнейшим ударам по Сирии.