Экономика – одна из самых интересных наук

В современном мире экономика играет колоссальную роль. Достаточно просто включить телевизор и посмотреть о чем больше всего говорят главные политики всех стран. С другой стороны, в жизни каждого отдельного человека экономика играет большую роль, ведь от неё зависит, сколько он будет зарабатывать и как будет жить.

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Прежде всего, нужно понять, что все люди делятся на четыре категории: рабочие, предприниматели, бизнесмены и инвесторы. Самая большая группа – рабочие, их более 90 процентов. Это люди, которые работают на обычной наемной работе. Важно понимать, что большинство из них обречено на вечное нищенское существование. Если не понять этого вовремя, то можно всю жизнь прожить, так и не добившись успеха, не поняв, что такое финансовая свобода.

Предприниматели – это те, кто делает собственный бизнес. Их всего несколько процентов населения. Эта категории людей более успешна, но не полностью свободна. Дело в том, что предприниматели, несмотря на хороший заработок, не имеют свободного времени, они всегда работают над собственным бизнесом, что позволяет им добывать деньги. А вот третья категория – бизнесмены – это уже гораздо интереснее. Это люди, которые управляют командой других людей. И если они грамотно строят бизнес, то через какое-то время могут вообще не работать, а доход будет идти. Представляете, какая это прекрасная жизнь, когда можно заниматься чем угодно, вообще не думая о деньгах. Ну и, наконец, бизнесмены – это счастливчики, имеющие солидную сумму денег, которую они вкладывают в разные проекты и получают процент дохода.