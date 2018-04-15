Facebook вдвое увеличил расходы на обеспечение безопасности Цукерберга

Facebook в 2017 году потратил на обеспечение безопасности и оплату поездок своего главы Марка Цукерберга почти вдвое больше средств, чем в предыдущем году. Об этом сообщает телеканал CNN.

В 2017 году на эти нужды было потрачено 9 млн долларов, тогда как в 2016 году - 5,8 млн. Всего с 2015 года компания потратила на безопасность Цукерберга около 20 миллионов долларов.

Facebook полностью оплачивает поездки Цукерберга на частном самолете, включая обслуживание на борту. В стоимость расходов входит также охрана его дома.

Как объяснили в компании, эти траты обусловлены «угрозами безопасности Цукерберга, напрямую связанными с его ролью основателя и руководителя компании».