Федерика Могерини поддержала ракетные удары по Сирии

Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

«В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости», — говорится в заявлении.

«Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа», — отметила она и заверила, что ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.