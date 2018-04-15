Феттель принял извинения Ферстаппена за столкновение на Гран-при Китая

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель принял извинения гонщика "Ред Булл" голландца Макса Ферстаппена, который признал свою вину в столкновении в ходе гонки Гран-при Китая "Формулы-1".

Инцидент произошел на 43-м круге гонки, которая состоялась в воскресенье на трассе в Шанхае. Ферстаппен на свежих шинах попытался обогнать Феттеля на входе в поворот по внутреннему радиусу, но в результате столкновения обе машины развернуло. Голландец получил 10-секундный штраф и занял пятое место, а немец, выигравший два первых этапа сезона в Австралии и Бахрейне, финишировал восьмым.

"Он подошел ко мне сразу после окончания гонки, он осознал, что совершил ошибку, - сказал Феттель, чьи слова приводятся на сайте motorsport.com. - Я ценю, что он нашел способ решить этот вопрос лицом к лицу, а не через СМИ или какие-то слухи".

Следующий этап чемпионата пройдет 27-29 апреля в Баку.