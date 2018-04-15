Франция, Британия и США передали членам Совбеза ООН проект резолюции по Сирии

Франция, Британия и Соединенные Штаты передали членам Совбеза Организации Объединенных Наций проект резолюции по Сирии.

В нем осуждают использование химоружия на сирийской территории. Согласно документу, предполагается создание «независимого механизма для расследования» подобных случаев, сообщает Agence France-Presse.

Запад продолжает бездоказательно обвинять Дамаск в применении химического оружия в сирийском городе Дума. В Минобороны России считают, что это провокация, организованная только для того, чтобы оправдать американскую военную агрессию в САР.

Проект призывает сирийское правительство к сотрудничеству с Организацией по запрещению химоружия.

Документ обсудят 16 апреля, добавило агентство.

Накануне проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, который предложила Россия, отклонили.