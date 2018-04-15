Футболисты "Реала" Роналду, Бейл и Модрич не сыграют с "Малагой"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Нападающий Криштиану Роналду, а также полузащитники Лука Модрич и Гарет Бейл не помогут "Реалу" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу с "Малагой", сообщается в официальном аккаунте мадридцев в Twitter.

Бейл, Модрич и Роналду не попали в число 19 футболистов, которые отправились в Малагу на игру, которая пройдет в воскресенье и начнется в 21:45 мск.

"Реал" после 31 матча занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 64 очка. "Малага" с 17 баллами идет на 20-й строчке.