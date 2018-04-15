Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками. «Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности и это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества

Столтенберг отметил, что «это снизит возможности режима по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия».