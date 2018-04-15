Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками

Показать меню
Актуально
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина - 11:10 Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина Париж не будет заранее объявлять об ударе по Сирии - 11:17 Париж не будет заранее объявлять об ударе по Сирии Кэмпбелл и Крез поддержали Водянову на ее лекции о будущем благотворительности - 11:21 Кэмпбелл и Крез поддержали Водянову на ее лекции о будущем благотворительности В Кемерово по обвинению в халатности арестовали тушившего ТЦ пожарного - 11:24 В Кемерово по обвинению в халатности арестовали тушившего ТЦ пожарного У задержанного кемеровского пожарного нашли шесть выговоров - 11:24 У задержанного кемеровского пожарного нашли шесть выговоров Суд отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram - 11:24 Суд отказался отложить рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram Главный чиновник США по санкциям уйдет в отставку - 11:24 Главный чиновник США по санкциям уйдет в отставку Норвежские археологи нашли необычную игральную кость - 11:25 Норвежские археологи нашли необычную игральную кость Володин внес в ГД законопроект об ответе на санкционную политику США - 11:25 Володин внес в ГД законопроект об ответе на санкционную политику США Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке - 11:35 Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке Принц Уильям рассекретил пол третьего ребенка - 11:49 Принц Уильям рассекретил пол третьего ребенка Гвинет Пэлтроу проведет девичник в Мексике - 11:49 Гвинет Пэлтроу проведет девичник в Мексике Родные Хлои Кардашьян хотят, чтобы она бросила Тристана Томпсона - 11:49 Родные Хлои Кардашьян хотят, чтобы она бросила Тристана Томпсона Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку - 11:49 Хлое Кардашьян преждевременно родила девочку Инсайдеры говорят: Брэд Питт ночует в квартире Нери Оксман - 11:49 Инсайдеры говорят: Брэд Питт ночует в квартире Нери Оксман Шарлиз Терон о расизме, воспитании приемных детей и роли в фильме «Талли» - 11:49 Шарлиз Терон о расизме, воспитании приемных детей и роли в фильме «Талли» Франция заявила о внезапном ударе по Сирии - 11:59 Франция заявила о внезапном ударе по Сирии
» » Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками

Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками


Добавлено: 15 апр 2018 в 10:22, Категория: Украина
Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками. «Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности и это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества

Столтенберг отметил, что «это снизит возможности режима по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия».


Материалы по теме:

НАТО не откажется от ядерного оружия, — Столтенберг
Генсек НАТО призвал обеспечить наблюдателям доступ к месту химатаки в Думе
Генсек НАТО предупредил об угрозе ракет КНДР для стран альянса
Генсек НАТО: альянс не хочет возвращения к холодной войне
Добавлено: 15 апр 2018 в 10:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Британии сняли на видео игру призрака с воздушным шариком

В Британии сняли на видео игру призрака с воздушным шариком

Путин сообщил о созыве Совбеза ООН в связи с атакой на Сирию

Путин сообщил о созыве Совбеза ООН в связи с атакой на Сирию

СКР рассказал о гибели людей в кинозале кемеровского ТЦ

СКР рассказал о гибели людей в кинозале кемеровского ТЦ

Госдума может расширить антиамериканские санкции после удара по Сирии

Госдума может расширить антиамериканские санкции после удара по Сирии

Новости России
еще новости
«Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 

«Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Частный спортивный самолет упал в Липецке

Частный спортивный самолет упал в Липецке

Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право

Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Бывший муж Лизы Триандафилиди настраивает дочку против нее

Бывший муж Лизы Триандафилиди настраивает дочку против нее

Илья Яббаров записал новую песню, которую посвятил Алене Савкиной

Илья Яббаров записал новую песню, которую посвятил Алене Савкиной

Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни

Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни

Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца

Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца

Новости политики
еще новости
Совбез ООН получил неожиданные решения по Сирии от её врагов

Совбез ООН получил неожиданные решения по Сирии от её врагов

Войны и интервенции США: полный список

Войны и интервенции США: полный список

После удара по Сирии Вашингтон наметил новую жертву

После удара по Сирии Вашингтон наметил новую жертву

«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

Новости экономики
еще новости
Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Новости общества
еще новости
Более 80 воинских частей и организаций ЦВО проверили на защиту от иностранных разведок

Более 80 воинских частей и организаций ЦВО проверили на защиту от иностранных разведок

В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США

Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками

Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками

США заранее проинформировало Россию о ракетном ударе по Сирии

США заранее проинформировало Россию о ракетном ударе по Сирии

Появились первые фото и видео ударов по Сирии

Появились первые фото и видео ударов по Сирии

Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость

Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость

Мировые новости
еще новости
“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии




Лента новостей
Войны и интервенции США: полный список - 08:21 Войны и интервенции США: полный списокИлья Яббаров записал новую песню, которую посвятил Алене Савкиной - 07:46 Илья Яббаров записал новую песню, которую посвятил Алене СавкинойАмериканцы считают удар по Сирии нарушением международного права - 07:35 Американцы считают удар по Сирии нарушением международного права"Бостон" победил "Торонто" и повел 2-0 в серии первого раунда плей-офф НХЛ - 07:28 После удара по Сирии Вашингтон наметил новую жертву - 06:45 После удара по Сирии Вашингтон наметил новую жертвуТысячи жестоких сирийско-китайских боевиков готовят войну в КНР, Казахстане и Киргизии (ВИДЕО) - 06:35 Тысячи жестоких сирийско-китайских боевиков готовят войну в КНР, Казахстане и Киргизии (ВИДЕО)В сирийском конфликте пришло время полагаться на Россию, а не на США — британские СМИ - 06:07 В сирийском конфликте пришло время полагаться на Россию, а не на США — британские СМИФранция, Британия и США передали членам Совбеза ООН проект резолюции по Сирии - 05:21 Франция, Британия и США передали членам Совбеза ООН проект резолюции по СирииКоминтерново под огнём ВСУ (ВИДЕО) - 04:10 Коминтерново под огнём ВСУ (ВИДЕО)Глава Мексики и вице-президент США обсудили состояние переговоров по НАФТА - 04:04 Глава Мексики и вице-президент США обсудили состояние переговоров по НАФТАЦивилизация антихриста атакует (ФОТО, ВИДЕО) - 03:42 Цивилизация антихриста атакует (ФОТО, ВИДЕО)По меньшей мере 20 человек погибли из-за взрыва в Алеппо — CNN Turk - 03:28 По меньшей мере 20 человек погибли из-за взрыва в Алеппо — CNN TurkЭкономика – одна из самых интересных наук - 03:18 Экономика – одна из самых интересных наук"Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон - 03:18
Последние новости
Бывший муж Лизы Триандафилиди настраивает дочку против нее - 10:42 Бывший муж Лизы Триандафилиди настраивает дочку против нее Более 80 воинских частей и организаций ЦВО проверили на защиту от иностранных разведок - 10:38 Более 80 воинских частей и организаций ЦВО проверили на защиту от иностранных разведок Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками - 10:22 Генсек НАТО поддержал удары нанесенные по Сирии США и их союзниками Минтранс подготовит ответ на американские санкции - 10:15 Минтранс подготовит ответ на американские санкции США и союзники внесли в Совбез ООН проект резолюции по Сирии - 10:14 США и союзники внесли в Совбез ООН проект резолюции по Сирии Мемория. Алла Пугачева - 10:14 Мемория. Алла Пугачева В Ростовской области произошло обрушение на шахте - 10:13 В Ростовской области произошло обрушение на шахте Зайцев: после 4 быстрых шайб "Бостона" матч фактически закончился - 09:56 Зайцев: после 4 быстрых шайб Типичная Украина: в Киеве прогремел взрыв (ФОТО) - 09:31 Типичная Украина: в Киеве прогремел взрыв (ФОТО) В США назвали ракетный удар по Сирии нарушением международного права - 09:21 В США назвали ракетный удар по Сирии нарушением международного права Рядом со зданием «Киевэнерго» на Украине произошел взрыв - 09:00 Рядом со зданием «Киевэнерго» на Украине произошел взрыв Совбез ООН получил неожиданные решения по Сирии от её врагов - 08:57 Совбез ООН получил неожиданные решения по Сирии от её врагов США заранее проинформировало Россию о ракетном ударе по Сирии - 08:49 США заранее проинформировало Россию о ракетном ударе по Сирии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"