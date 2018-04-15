Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что вести диалог с Россией тяжело, однако он необходим, сообщает агентство Anadolu.

В преддверии визита в Турцию Столтенберг дал интервью агентству, в котором назвал диалог с Россией сложным, но заметил, что это лишний раз говорит о его важности. Он напомнил, что РФ никуда не денется, так как является соседнем государством США, поэтому диалог нужен и для улучшения отношений, и для регулировки тех, что есть. Генсек заявил, что НАТО всегда готово к плодотворному диалогу с Россией.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях США в отношении России, политик заверил, что пока не планируется никаких дополнительных шагов из-за инцидента в Солсбери. А все предыдущие действия Америки против РФ он назвал реакцией, которую правительство США признало релевантным ответом в связи с «делом Скрипаля». По его словам, США следят за событиями и будут делать то, что по их мнению необходимо.

Напомним, что Запад обвиняет Россию в отправлении бывшего шпиона Скрипаля с дочерью химическим отравляющим веществом, однако доказательств этому нет. Кремль опроверг все обвинения и категорически отрицает свою причастность к нападению на семью Скрипалей. После данного инцидента ряд стран, включая США, начали массовую высылку российских дипломатов.

Москва приняла решение о применении зеркальных мер.