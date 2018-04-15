Глава Мексики и вице-президент США обсудили состояние переговоров по НАФТА

Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето и американский вице-президент Майк Пенс в рамках «Саммита Америк» в Перу обсудили состояние переговоров по договору о Североамериканской зоне свободной торговли.

Инициатором начала беседы стала американская сторона. Мексиканские власти собираются достичь соглашений, которые будут выгодны обоим сторонам. В министерстве иностранных дел Мексики заявили, что Пенья Ньето хочет быстро закончить эти переговоры.

Пенс поддержал мексиканского лидера в том, что продолжение совместной работы в сфере безопасности и миграции очень важно.

Соединенные Штаты, Канада и Мексика с прошлого года ведут переговоры по актуализации НАФТА. Американский лидер Дональд Трамп считает ее невыгодной для Соединенных Штатов.

Так ранее Трамп поручил привлечь Нацгвардию к охране мексиканской границы и пригрозил Мексике выходом из соглашения, если та не решит проблему с нелегальными мигрантами.