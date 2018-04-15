Хантсман предупредил МИД России о новых санкциях

Посол США в Москве Джон Хантсман передал в российский МИД письмо, в котором говорится о намерениях Вашингтона ввести новые антироссийские санкции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, в первой части письма рассказывается о мотивах силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. США убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. По этой причине мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада, отмечается в письме.

Во второй части письма сообщается, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы. Такое решение принято из поддержки Россией сирийского режима.

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В ночь на 14 апреля, с 03:42 по 05:10 по московскому времени США совместно с Великобританией и Францией наносили ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Они выпустили по САР более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийскими системами ПВО на подлёте к целям.

Ранее СМИ писали, что США готовят новые санкции против России за поддержку Асада. Такая формулировка содержится в материалах пресс-службы Белого дома, отмечает издание. Эту информацию подтвердил эксперт Atlantic Council Брайан О’Тул.

Также сообщалось, что Лондон в скором времени расширит финансовые меры против российских бизнесменов в Британии. Как рассказали в офисе премьер-министра страны, санкции коснутся «российских олигархов». Санкции против «российских олигархов» ранее ввели США. Они коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В ответ руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Также стало известно, что Госдума может расширить перечень антиамериканских санкций в связи с ракетным ударом коалиции во гласе с США по территории Сирии.

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