«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

Итак, западная коалиция из трех стран – США, Великобритании и Франции – совершила первый в этом году ракетно-бомбовый удар по Сирии и ее столице Дамаску. Если судить по неимоверному шуму и неподдельному восторгу, поднятому в западных, да и в некоторых российских СМИ и соцсетях, то Сирию чуть ли не сравняли с землей.

Однако реальность говорит о прямо противоположном. На брифинге Министерства обороны были озвучены конкретные цифры и факты результатов ракетного обстрела Сирии. Из 103 выпущенных по Сирии крылатых ракет сирийскими ПВО, вооруженными советскими системами более чем 30-летней давности, была сбита 71 ракета. Ни одна ракета не достигла территории действующих авиабаз и аэродромов, частичному разрушению подверглись недействующие научно-исследовательские объекты и базы, на которых отсутствовали люди и оборудование, и недействующие аэродромы. По предварительным данным жертв среди сирийских военнослужащих и населения нет.

Процент перехваченных ракет практически такой же, как и год назад во время атаки на сирийскую авиабазу Шайрат. Операция коалиции на фоне этих цифр выглядит полнейшим провалом, как с военной точки зрения, так и с точки зрения экономической эффективности. Ведь стоимость ракеты и ее доставки до цели на территории Сирии велика. Если древние сирийские системы способны сбивать до 70% современных западных ракет, то что будет, если включатся российские С-300 и С-400 с самыми эффективными в мире противоракетными системами и средствами РЭБ? Причем для проведения достаточно долгой операции носители крылатых ракет и бомб должны постоянно пополнять их запас с баз и складов. Логистическое плечо западной коалиции на порядки больше плеча сирийских и российских ПВО, особенно это касается носителей морского базирования. До базы в Неаполе для «перезарядки» кораблям коалиции, как говорится, пилить и пилить, а базы в Тартусе и Латакии – под боком, и запас за годы практически ежедневного прохождения через Босфор российских судов снабжения создан достаточный для ведения долгосрочных операций.

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Через неделю информационный шум от ракетного удара затихнет, и на повестке дня вновь окажутся причины, по которым он был нанесен – якобы химические атаки в Сирии. Безусловно, российская и сирийская стороны подготавливаются к информационным битвам. В Восточной Гуте обнаружены лаборатории и склады с запасами отравляющих веществ западного производства. В плен к сирийским войскам попало определенное количество западных наемников, координаторов и инструкторов, а также живых и невредимых «жертв» последней якобы произведенной Асадом химической атаки в Думе. С этими людьми, безусловно, проводятся следственные действия, нарабатываются и фиксируются факты, которые со временем и будут представлены мировой общественности. Россия уже открыто обвиняет Великобританию в имитации химических атак в Сирии, что говорит о наличии серьезной доказательной базы.

Все доказательства будут представлены в нужное время, с нашей стороны можно лишь провести анализ последствий всех проведенных и имитированных химических атак и сделать некоторые выводы, что я и собираюсь продемонстрировать в этой статье.

При анализе всех химических атак в Сирии во избежание обвинений в пропаганде и создании фейков я буду пользоваться исключительно западными источниками, аналитическими докладами, сообщениями в СМИ и даже, что для меня крайне неприятно, сведениями из англоязычной Википедии. На что не пойдешь, чтобы тебя не причислили к «киселевским пропагандистам» и «троллям из Ольгино» на приплате «путинского кровавого режима».

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Прежде всего, вне зависимости от статистических данных западной стороны, нужно поставить три основных вопроса: наличие у сторон необходимых средств, возможностей и мотивов для применения в гражданской войне именно химического оружия. Обычно в подобных случаях обязанность приведения объективных доказательств, а не постановочных фото и видео из соцсетей, лежит на обвиняющей стороне. Но так как это не делается даже на самом высоком официальном уровне, подобной работой приходится заниматься простым публицистам и аналитикам.

Если химические атаки были произведены Асадом, Ираном и Россией, как это голословно утверждают западные президенты и премьеры, что отнюдь не делает им чести, то какие цели преследовали, какие преимущества получали, применив химическое оружие вместо обычных вооружений, какие были итоги применения по сравнению с обычными вооружениями?

Если, по словам Запада, химическое оружие применял Асад, то какое преимущество он получил по сравнению с применением обычных вооружений, которые, кстати, для Асада на порядки доступнее и привычнее? Последнее эффективное во всех отношениях применение химического оружия во время военных действий при наличии четкого фронтального разделения воюющих сторон было в далекие времена Первой мировой войны, когда массированное применение иприта и хлора приводило к массовой гибели военнослужащих и панике, что относительно сильно влияло на театр военных действий. Во всех остальных случаях в большинстве применение химического оружия не приводило к сколь-нибудь существенным результатам, которых невозможно было добиться путем применения обычных вооружений.

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Давайте посмотрим и проанализируем все случаи применения, или возможного применения, химического оружия в Сирии по состоянию на начало 2018 года. В общей сложности существуют сообщения о 69 случаях применения химических веществ. Из них:

- в 28 случаях не было зафиксировано ни одного случая смертей и поражений

- в 30 случаях сообщалось о пострадавшем мирном населении

- в 17 случаях сообщалось о жертвах среди гражданских лиц

- в 7 случаях сообщалось о ранениях и поражениях среди комбатантов (так на западе называют членов военизированных отрядов, как террористов, так и войск САА)

- в 2 случаях сообщалось о гибели комбатантов

Диаграмма ниже аппроксимирует предполагаемое число смертей от химического оружия и всех жертв гражданской войны в Сирии

Диаграмма ниже представляет принадлежность людей, пострадавших в ходе химических инцидентов.

Число пострадавших среди гражданского населения – 1145

Число убитых гражданских лиц – 1016

Количество пострадавших среди комбатантов – 80

Количество убитых комбатантов – 4 (!!!)

Теперь давайте рассмотрим состав пострадавших и погибших комбатантов в результате химических инцидентов:

Всего пострадавших – 80, из них:

- военнослужащие САА (армия Асада) – 66

- бойцы курдских сил – 12

- террористы Свободной сирийской армии, руководимые западной коалицией - 2

Всего смертей – 4, из них:

- военнослужащие САА (армия Асада) – 1

- бойцы курдских сил – 3

- террористы Свободной сирийской армии, руководимые западной коалицией – 0 (!!!)

- террористы из ИГИЛ – 0 (!!!)

Напрашивается вывод, что Башар Асад – просто клинический идиот, который из года в год тупо применяет против своих соперников химическое оружие, в результате чего гибнут его же собственные солдаты и мирное население, а террористы практически не страдают? Если бы Асад с такой «эффективностью» применял обычные вооружения, то еще несколько лет назад над Дамаском развивалось бы черное знамя, по городу разъезжали бы американские и израильские Комви, а нефть широкой рекой лилась бы в нефтяные терминалы Израиля. Однако этого не произошло, значит, обычные вооружения Асад применяет достаточно эффективно. Закономерный вопрос: для чего тогда Асаду применять химическое оружие, которое не только неэффективно, но и смертельно именно для войск Асада, а не его противников?

Исходя их приведенной выше диаграммы, можно увидеть, что из всех 1 016 смертей, связанных с использованием химического оружия в Сирии, 92% из них пришлись только на 3 из 69 зарегистрированных инцидентов (эти цифры не включают инцидент 7 апреля 2014 года).

- 837 смертей произошли во время двойной атаки в Гуте в августе 2013 года;

- около 100 смертей были в результате инцидента в Хан Шейхуне в апреле 2017 года. Тогда в результате этого сомнительного повода произошла ракетная атака США на авиабазу Шайрат.

Общее количество пострадавших и жертв от применения, или возможного применения, различных химических веществ в Сирии показаны в следующей табличке:

Как уже отмечалось, 92% от всех предполагаемых смертей в результате применения химического оружия приходится на 3 случая. Во всех трех случаях предположительно применялся зарин. Это вещество также явилось причиной 586 из 1145 отравлений без летального исхода.

В последних химических инцидентах, в том числе и в последнем в Думе, ставшим поводом для ракетно-бомбового удара по Сирии, как нас уверяют, Асадом и лично Путиным был применен хлор в так называемых «бочковых бомбах» (Barrel Bombs), сбрасываемых с самолетов и вертолетов. Однако нет ни одного спутникового снимка или данных средств объективного воздушного контроля, показывающих в тот момент над Думой наличие хоть одного сирийского или российского летательного аппарата. Кроме того, давайте рассмотрим эффективность применения хлора в качестве химического оружия по сравнению с эффективностью обычных вооружений. В нынешнем инциденте в Думе полностью отсутствуют как личности пострадавших, так и тела убитых. Они присутствуют только в постановочных роликах и фото небезызвестных «Белых Касок», офис которых находится в Лондоне, руководство состоит из офицеров британских спецслужб, а финансирование в основном производится правительством Великобритании. Более подробно о деятельности и структуре «Белых касок» можно прочитать в статьях «Как «Белые каски» инсценировали химатаку в Идлибе» и «Белые каски» хотят вновь взбаламутить мир».

Давайте рассмотрим эффективность применения хлора в качестве химического оружия на примере всех известных химических инцидентов в Сирии, приведенных мною в таблице выше.

В результате всех инцидентов с применением хлора:

- ранений и отравлений среди гражданских лиц – 312

- ранений и отравлений среди комбатантов – 0

- жертв среди гражданских лиц – 18

- жертв среди комбатантов – 0

Мы ясно видим, что хлор является крайне малоэффективным химическим оружием, а его применение не решает ни одной задачи, поставленной армии Асада. Наоборот, применять хлор, зная о негативной реакции мирового сообщества, в пяти минутах от победы может только клинический идиот, кем Асад не является. А вот противной стороне, которая стоит на грани полного поражения, применение хлора как раз выгодно, чтобы остановить наступление войск Асада. Кроме того, в общем объеме смертей в гражданской войне в Сирии в количестве приблизительно 500 000 человек, жертвами от применения химического оружия являются лишь 1020 человек, что составляет 0,26% от общего количества жертв. При такой низкой эффективности ни один вменяемый главнокомандующий не будет применять подобное оружие. Тем более что, учитывая международный общественный резонанс, вред от его применения на порядки превышает пользу для Асада.

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В январе 2018 года на научном ресурсе ScienceDirect был опубликован очередной выпуск научного журнала The Lancet, который содержал аналитическое исследование группы ученых под названием «Модели смертности среди гражданского населения и детей в связи с насилием, связанным с войной в Сирии: сравнительный анализ из набора данных Центра документации по нарушениям, 2011-16».

Выводы на основе анализа, сделанные учеными в этом исследовании, следующие:

- Асад, Россия и Иран вряд ли будут использовать и, вероятно, никогда не использовали химическое оружие в этой войне;

- предыдущий вывод сделан не из-за того, что эти страны «хорошие», а потому, что у них нет недостатка в обычных вооружениях, эффективность которых на порядки превосходят химические;

- Асад, Россия и Иран очень хорошо знают, что использование химического оружия даст США, Израилю, Франции и другим странам Запада повод, который они ждали, для начала массовой агрессивной кампании, которая, в свою очередь, крайне невыгодна Сирии, России и Ирану и вполне может стать поводом для начала Третьей мировой войны.

Все данные для анализа, проведенного в этой статье, находятся также и в этом исследовании. А выводы, сделанные на основе анализа, практически совпадают с моими выводами. К сожалению, современные западные мировые лидеры и политики деградировали до такой степени, что руководствуются в своих действиях не глубоким научным анализом, сделанным учеными с мировыми именами, а картинками и видео из социальных сетей весьма сомнительного происхождения. Эта деградация, как это ни парадоксально, имеет весьма серьезную теоретическую основу.

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Как я писал в статье «Армия зомби для коммунистического рая», в конце XX века один из идеологов неомарксизма, социолог, культуролог, философ-постмодернист, преподаватель Йельского университета Жан Бодрийяр в своей книге «Войны в Заливе не было» научно обосновал постулат, что

в современном глобализированном мире, где все средства социальной коммуникации находятся под тотальным контролем правящих элит, телевизионная картинка, статья в СМИ, сообщения, фото и видео в социальных сетях и мессенджерах заменяют собой реальность, делая «излишним» само событие.

Нужное событие необходимо только генерировать, красиво представить и растиражировать, и тогда оно станет реальностью, позволяющей правящей элите совершать любое выгодное для нее действие под полное одобрение «мировой общественности». Что мы сейчас и наблюдаем в действиях правительств стран Запада. Остается только надеяться, что подобная деградация не приведет нашу планету к последнему конфликту в своей истории, и наши дети смогут радоваться солнцу, голубому небу, чистой воде и простой жизни.

Александр Никишин