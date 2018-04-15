«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

Показать меню
Актуально
Hyperloop Transportation начала строить во Франции тестовую установку  - 01:49 Hyperloop Transportation начала строить во Франции тестовую установку  Более 840 тысяч домов в Пуэрто-Рико были обесточены из-за упавшего дерева - 01:59 Более 840 тысяч домов в Пуэрто-Рико были обесточены из-за упавшего дерева «Что происходит на свете? Да просто война», — любопытный прогноз от известного - 02:17 «Что происходит на свете? Да просто война», — любопытный прогноз от известного политолога Дуров принял решение по иску Роскомнадзора - 02:45 Дуров принял решение по иску Роскомнадзора США готовы предложить Турции альтернативу С-400 - 02:49 США готовы предложить Турции альтернативу С-400 Трамп и Мэй продолжат работу над «международным ответом» по Сирии - 03:24 Трамп и Мэй продолжат работу над «международным ответом» по Сирии Как готовился штурм Донецкой ОГА: командир ополчения ДНР рассказал подробности - 03:59 Как готовился штурм Донецкой ОГА: командир ополчения ДНР рассказал подробности (ФОТО) ЖК Новая Ботаника в Екатеринбурге – оптимальный выбор - 04:04 ЖК Новая Ботаника в Екатеринбурге – оптимальный выбор Работа с бревнами – дело загрузочного транспортера - 04:09 Работа с бревнами – дело загрузочного транспортера Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА "Бруклин Нетс" - 04:11 Михаил Прохоров продал 49% акций клуба НБА Учимся военному ремеслу в правильно экипировке - 04:13 Учимся военному ремеслу в правильно экипировке Место работы Сергея Лаврова после отставки правительства назвал осведомленный - 04:49 Место работы Сергея Лаврова после отставки правительства назвал осведомленный источник Российское посольство напомнило о 80 вмешательствах США в дела других стран - 05:03 Российское посольство напомнило о 80 вмешательствах США в дела других стран В России начался бум прокси-сервисов из-за угрозы блокировки Telegram - 05:14 В России начался бум прокси-сервисов из-за угрозы блокировки Telegram Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от - 05:15 Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от стресса Как закончится сирийский поход Трампа - 05:21 Как закончится сирийский поход Трампа В России заявили, что Украина "никогда не была полноправным членом СНГ" - 05:49 В России заявили, что Украина
» » «Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?


Добавлено: 15 апр 2018 в 00:31, Категория: Политика
«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

Итак, западная коалиция из трех стран – США, Великобритании и Франции – совершила первый в этом году ракетно-бомбовый удар по Сирии и ее столице Дамаску. Если судить по неимоверному шуму и неподдельному восторгу, поднятому в западных, да и в некоторых российских СМИ и соцсетях, то Сирию чуть ли не сравняли с землей.

Однако реальность говорит о прямо противоположном. На брифинге Министерства обороны были озвучены конкретные цифры и факты результатов ракетного обстрела Сирии. Из 103 выпущенных по Сирии крылатых ракет сирийскими ПВО, вооруженными советскими системами более чем 30-летней давности, была сбита 71 ракета. Ни одна ракета не достигла территории действующих авиабаз и аэродромов, частичному разрушению подверглись недействующие научно-исследовательские объекты и базы, на которых отсутствовали люди и оборудование, и недействующие аэродромы. По предварительным данным жертв среди сирийских военнослужащих и населения нет.

Процент перехваченных ракет практически такой же, как и год назад во время атаки на сирийскую авиабазу Шайрат. Операция коалиции на фоне этих цифр выглядит полнейшим провалом, как с военной точки зрения, так и с точки зрения экономической эффективности. Ведь стоимость ракеты и ее доставки до цели на территории Сирии велика. Если древние сирийские системы способны сбивать до 70% современных западных ракет, то что будет, если включатся российские С-300 и С-400 с самыми эффективными в мире противоракетными системами и средствами РЭБ? Причем для проведения достаточно долгой операции носители крылатых ракет и бомб должны постоянно пополнять их запас с баз и складов. Логистическое плечо западной коалиции на порядки больше плеча сирийских и российских ПВО, особенно это касается носителей морского базирования. До базы в Неаполе для «перезарядки» кораблям коалиции, как говорится, пилить и пилить, а базы в Тартусе и Латакии – под боком, и запас за годы практически ежедневного прохождения через Босфор российских судов снабжения создан достаточный для ведения долгосрочных операций.

***

Через неделю информационный шум от ракетного удара затихнет, и на повестке дня вновь окажутся причины, по которым он был нанесен – якобы химические атаки в Сирии. Безусловно, российская и сирийская стороны подготавливаются к информационным битвам. В Восточной Гуте обнаружены лаборатории и склады с запасами отравляющих веществ западного производства. В плен к сирийским войскам попало определенное количество западных наемников, координаторов и инструкторов, а также живых и невредимых «жертв» последней якобы произведенной Асадом химической атаки в Думе. С этими людьми, безусловно, проводятся следственные действия, нарабатываются и фиксируются факты, которые со временем и будут представлены мировой общественности. Россия уже открыто обвиняет Великобританию в имитации химических атак в Сирии, что говорит о наличии серьезной доказательной базы.

Все доказательства будут представлены в нужное время, с нашей стороны можно лишь провести анализ последствий всех проведенных и имитированных химических атак и сделать некоторые выводы, что я и собираюсь продемонстрировать в этой статье.

При анализе всех химических атак в Сирии во избежание обвинений в пропаганде и создании фейков я буду пользоваться исключительно западными источниками, аналитическими докладами, сообщениями в СМИ и даже, что для меня крайне неприятно, сведениями из англоязычной Википедии. На что не пойдешь, чтобы тебя не причислили к «киселевским пропагандистам» и «троллям из Ольгино» на приплате «путинского кровавого режима».

***

Прежде всего, вне зависимости от статистических данных западной стороны, нужно поставить три основных вопроса: наличие у сторон необходимых средств, возможностей и мотивов для применения в гражданской войне именно химического оружия. Обычно в подобных случаях обязанность приведения объективных доказательств, а не постановочных фото и видео из соцсетей, лежит на обвиняющей стороне. Но так как это не делается даже на самом высоком официальном уровне, подобной работой приходится заниматься простым публицистам и аналитикам.

Если химические атаки были произведены Асадом, Ираном и Россией, как это голословно утверждают западные президенты и премьеры, что отнюдь не делает им чести, то какие цели преследовали, какие преимущества получали, применив химическое оружие вместо обычных вооружений, какие были итоги применения по сравнению с обычными вооружениями?

Если, по словам Запада, химическое оружие применял Асад, то какое преимущество он получил по сравнению с применением обычных вооружений, которые, кстати, для Асада на порядки доступнее и привычнее? Последнее эффективное во всех отношениях применение химического оружия во время военных действий при наличии четкого фронтального разделения воюющих сторон было в далекие времена Первой мировой войны, когда массированное применение иприта и хлора приводило к массовой гибели военнослужащих и панике, что относительно сильно влияло на театр военных действий. Во всех остальных случаях в большинстве применение химического оружия не приводило к сколь-нибудь существенным результатам, которых невозможно было добиться путем применения обычных вооружений.

***

Давайте посмотрим и проанализируем все случаи применения, или возможного применения, химического оружия в Сирии по состоянию на начало 2018 года. В общей сложности существуют сообщения о 69 случаях применения химических веществ. Из них:

- в 28 случаях не было зафиксировано ни одного случая смертей и поражений

- в 30 случаях сообщалось о пострадавшем мирном населении

- в 17 случаях сообщалось о жертвах среди гражданских лиц

- в 7 случаях сообщалось о ранениях и поражениях среди комбатантов (так на западе называют членов военизированных отрядов, как террористов, так и войск САА)

- в 2 случаях сообщалось о гибели комбатантов

Диаграмма ниже аппроксимирует предполагаемое число смертей от химического оружия и всех жертв гражданской войны в Сирии

Диаграмма ниже представляет принадлежность людей, пострадавших в ходе химических инцидентов.

Число пострадавших среди гражданского населения – 1145

Число убитых гражданских лиц – 1016

Количество пострадавших среди комбатантов – 80

Количество убитых комбатантов – 4 (!!!)

Теперь давайте рассмотрим состав пострадавших и погибших комбатантов в результате химических инцидентов:

Всего пострадавших – 80, из них:

- военнослужащие САА (армия Асада) – 66

- бойцы курдских сил – 12

- террористы Свободной сирийской армии, руководимые западной коалицией - 2

Всего смертей – 4, из них:

- военнослужащие САА (армия Асада) – 1

- бойцы курдских сил – 3

- террористы Свободной сирийской армии, руководимые западной коалицией – 0 (!!!)

- террористы из ИГИЛ – 0 (!!!)

Напрашивается вывод, что Башар Асад – просто клинический идиот, который из года в год тупо применяет против своих соперников химическое оружие, в результате чего гибнут его же собственные солдаты и мирное население, а террористы практически не страдают? Если бы Асад с такой «эффективностью» применял обычные вооружения, то еще несколько лет назад над Дамаском развивалось бы черное знамя, по городу разъезжали бы американские и израильские Комви, а нефть широкой рекой лилась бы в нефтяные терминалы Израиля. Однако этого не произошло, значит, обычные вооружения Асад применяет достаточно эффективно. Закономерный вопрос: для чего тогда Асаду применять химическое оружие, которое не только неэффективно, но и смертельно именно для войск Асада, а не его противников?

Исходя их приведенной выше диаграммы, можно увидеть, что из всех 1 016 смертей, связанных с использованием химического оружия в Сирии, 92% из них пришлись только на 3 из 69 зарегистрированных инцидентов (эти цифры не включают инцидент 7 апреля 2014 года).

- 837 смертей произошли во время двойной атаки в Гуте в августе 2013 года;

- около 100 смертей были в результате инцидента в Хан Шейхуне в апреле 2017 года. Тогда в результате этого сомнительного повода произошла ракетная атака США на авиабазу Шайрат.

Общее количество пострадавших и жертв от применения, или возможного применения, различных химических веществ в Сирии показаны в следующей табличке:

Как уже отмечалось, 92% от всех предполагаемых смертей в результате применения химического оружия приходится на 3 случая. Во всех трех случаях предположительно применялся зарин. Это вещество также явилось причиной 586 из 1145 отравлений без летального исхода.

В последних химических инцидентах, в том числе и в последнем в Думе, ставшим поводом для ракетно-бомбового удара по Сирии, как нас уверяют, Асадом и лично Путиным был применен хлор в так называемых «бочковых бомбах» (Barrel Bombs), сбрасываемых с самолетов и вертолетов. Однако нет ни одного спутникового снимка или данных средств объективного воздушного контроля, показывающих в тот момент над Думой наличие хоть одного сирийского или российского летательного аппарата. Кроме того, давайте рассмотрим эффективность применения хлора в качестве химического оружия по сравнению с эффективностью обычных вооружений. В нынешнем инциденте в Думе полностью отсутствуют как личности пострадавших, так и тела убитых. Они присутствуют только в постановочных роликах и фото небезызвестных «Белых Касок», офис которых находится в Лондоне, руководство состоит из офицеров британских спецслужб, а финансирование в основном производится правительством Великобритании. Более подробно о деятельности и структуре «Белых касок» можно прочитать в статьях «Как «Белые каски» инсценировали химатаку в Идлибе» и «Белые каски» хотят вновь взбаламутить мир».

Давайте рассмотрим эффективность применения хлора в качестве химического оружия на примере всех известных химических инцидентов в Сирии, приведенных мною в таблице выше.

В результате всех инцидентов с применением хлора:

- ранений и отравлений среди гражданских лиц – 312

- ранений и отравлений среди комбатантов – 0

- жертв среди гражданских лиц – 18

- жертв среди комбатантов – 0

Мы ясно видим, что хлор является крайне малоэффективным химическим оружием, а его применение не решает ни одной задачи, поставленной армии Асада. Наоборот, применять хлор, зная о негативной реакции мирового сообщества, в пяти минутах от победы может только клинический идиот, кем Асад не является. А вот противной стороне, которая стоит на грани полного поражения, применение хлора как раз выгодно, чтобы остановить наступление войск Асада. Кроме того, в общем объеме смертей в гражданской войне в Сирии в количестве приблизительно 500 000 человек, жертвами от применения химического оружия являются лишь 1020 человек, что составляет 0,26% от общего количества жертв. При такой низкой эффективности ни один вменяемый главнокомандующий не будет применять подобное оружие. Тем более что, учитывая международный общественный резонанс, вред от его применения на порядки превышает пользу для Асада.

***

В январе 2018 года на научном ресурсе ScienceDirect был опубликован очередной выпуск научного журнала The Lancet, который содержал аналитическое исследование группы ученых под названием «Модели смертности среди гражданского населения и детей в связи с насилием, связанным с войной в Сирии: сравнительный анализ из набора данных Центра документации по нарушениям, 2011-16».

Выводы на основе анализа, сделанные учеными в этом исследовании, следующие:

- Асад, Россия и Иран вряд ли будут использовать и, вероятно, никогда не использовали химическое оружие в этой войне;

- предыдущий вывод сделан не из-за того, что эти страны «хорошие», а потому, что у них нет недостатка в обычных вооружениях, эффективность которых на порядки превосходят химические;

- Асад, Россия и Иран очень хорошо знают, что использование химического оружия даст США, Израилю, Франции и другим странам Запада повод, который они ждали, для начала массовой агрессивной кампании, которая, в свою очередь, крайне невыгодна Сирии, России и Ирану и вполне может стать поводом для начала Третьей мировой войны.

Все данные для анализа, проведенного в этой статье, находятся также и в этом исследовании. А выводы, сделанные на основе анализа, практически совпадают с моими выводами. К сожалению, современные западные мировые лидеры и политики деградировали до такой степени, что руководствуются в своих действиях не глубоким научным анализом, сделанным учеными с мировыми именами, а картинками и видео из социальных сетей весьма сомнительного происхождения. Эта деградация, как это ни парадоксально, имеет весьма серьезную теоретическую основу.

***

Как я писал в статье «Армия зомби для коммунистического рая», в конце XX века один из идеологов неомарксизма, социолог, культуролог, философ-постмодернист, преподаватель Йельского университета Жан Бодрийяр в своей книге «Войны в Заливе не было» научно обосновал постулат, что

в современном глобализированном мире, где все средства социальной коммуникации находятся под тотальным контролем правящих элит, телевизионная картинка, статья в СМИ, сообщения, фото и видео в социальных сетях и мессенджерах заменяют собой реальность, делая «излишним» само событие.

Нужное событие необходимо только генерировать, красиво представить и растиражировать, и тогда оно станет реальностью, позволяющей правящей элите совершать любое выгодное для нее действие под полное одобрение «мировой общественности». Что мы сейчас и наблюдаем в действиях правительств стран Запада. Остается только надеяться, что подобная деградация не приведет нашу планету к последнему конфликту в своей истории, и наши дети смогут радоваться солнцу, голубому небу, чистой воде и простой жизни.

Александр Никишин


Материалы по теме:

Меркель одобрила атаку коалиции по Сирии
Минобороны РФ не заметило участия Франции в ударах по Сирии
Брифинг начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ по ситуации в Сирии
От ракетных ударов по Сирии пострадали трое местных жителей
Добавлено: 15 апр 2018 в 00:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Горькое лекарство: Жириновский прокомментировал требование к Telegram 

Горькое лекарство: Жириновский прокомментировал требование к Telegram 

Повторная подача заявления об отводе судьи запрещена

Повторная подача заявления об отводе судьи запрещена

Месяц до свадьбы: Меган Маркл все еще оформляет британскую визу

Месяц до свадьбы: Меган Маркл все еще оформляет британскую визу

Volkswagen Jetta предстал в обновленном виде 

Volkswagen Jetta предстал в обновленном виде 

Новости России
еще новости
Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Частный спортивный самолет упал в Липецке

Частный спортивный самолет упал в Липецке

Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право

Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право

Учения с участием С-300 прошли в Ростовской области

Учения с участием С-300 прошли в Ростовской области

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни

Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни

Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца

Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца

Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!»

Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!»

11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт Миддлтон

11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт Миддлтон

Новости политики
еще новости
«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

Россия созывает экстренное совещание Совбеза ООН в связи с действиями США и коалиции в Сирии

Россия созывает экстренное совещание Совбеза ООН в связи с действиями США и коалиции в Сирии

Ракеты США ударили, но получили мощный отпор

Ракеты США ударили, но получили мощный отпор

Путин после атаки на Сирию:

Путин после атаки на Сирию: "История расставит все по своим местам"

Новости экономики
еще новости
Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Новости общества
еще новости
В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США

Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США

Сотрудник НВВКУ стал победителем конкурса специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций СВ

Сотрудник НВВКУ стал победителем конкурса специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций СВ

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость

Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость

Медики рассказали, как алкоголь влияет на потенцию

Медики рассказали, как алкоголь влияет на потенцию

Медики назвали безопасную для организма дозу алкоголя

Медики назвали безопасную для организма дозу алкоголя

Возле Солнца пролетело НЛО в форме ангела: появилось видео

Возле Солнца пролетело НЛО в форме ангела: появилось видео

Мировые новости
еще новости
“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии




Лента новостей
Совбез ООН отклонил осуждающую удар по Сирии резолюцию - 22:00 Совбез ООН отклонил осуждающую удар по Сирии резолюциюОлимпийская сборная России победила норвежцев в матче Еврочелленджа - 21:56 Олимпийская сборная России победила норвежцев в матче ЕврочелленджаФранция совместно с США и Британией представит Совбезу проект резолюции по Сирии - 21:35 Франция совместно с США и Британией представит Совбезу проект резолюции по СирииВпервые в истории: Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому из-за ситуации в Сирии - 21:32 Впервые в истории: Патриарх Кирилл позвонил Папе Римскому из-за ситуации в Сирии11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт Миддлтон - 21:17 11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт МиддлтонВ Киевской области мужчина продавал наркотики за биткоины - 21:10 В Киевской области мужчина продавал наркотики за биткоиныОЗХО не включила в отчет по «делу Скрипаля» швейцарскую экспертизу - 20:09 ОЗХО не включила в отчет по «делу Скрипаля» швейцарскую экспертизуЗамглавы авиаклуба ДОСААФ погиб при крушении самолета - 20:09 Замглавы авиаклуба ДОСААФ погиб при крушении самолетаМедики рассказали, как алкоголь влияет на потенцию - 20:08 Медики рассказали, как алкоголь влияет на потенциюПостпред РФ назвал «хулиганством» политику США и их союзников - 20:00 Постпред РФ назвал «хулиганством» политику США и их союзниковЛавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США - 19:42 Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и СШАРоссия предложила Совбезу ООН осудить атаку на Сирию - 19:35 Россия предложила Совбезу ООН осудить атаку на СириюЭксперты ОЗХО прибыли расследовать химатаку в Думе - 19:35 Эксперты ОЗХО прибыли расследовать химатаку в ДумеКитай назвал удар по Сирии противоправным - 19:34 Китай назвал удар по Сирии противоправным
Последние новости
«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит? - 00:31 «Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит? Односельчане хотят вернуть домой «восставшего из мёртвых» украинца, забывшего родной язык - 00:28 Односельчане хотят вернуть домой «восставшего из мёртвых» украинца, забывшего родной язык и имя в горах Афганистана (ВИДЕО) В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе - 00:10 В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе Ле Пен считает ошибкой ракетный удар по Сирии - 23:17 Ле Пен считает ошибкой ракетный удар по Сирии О новинках музыки - 22:51 О новинках музыки США заявили, что их атакуют русские тролли - 22:31 США заявили, что их атакуют русские тролли Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска, есть жертвы - 22:28 Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска, есть жертвы Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость - 22:17 Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни - 22:14 Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца - 22:14 Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в - 22:14 Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!» Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза - 22:03 Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму - 22:02 Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"