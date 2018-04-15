Ходаковский пообещал не вмешиваться, когда главарей «ДНР» будут «выносить на вилах»

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в соцсети обрушился с резкой критикой на «представителя совета министров ДНР» Дмитрия Трапезникова.

Ходаковский разъярен из-за распоряжения, которое по слухам дал Трапезников — снять с крестов на могилах боевиков «Востока» на Саур-Могиле фотографии, оставив там только таблички.

Так, боевик пишет: «Поскольку информация пришла из источников хоть и доверенных, но нигде и никаким образом она не зафиксирована — мы решили с реакцией не спешить и подождать, пока их „замысел“ будет реализован, чтобы иметь основания для ответных действий, — пишет Ходаковский на своей странице в одной из соцсетей. — Трапезников известен, как знатный провокатор и редкое „золото“, только не то, что блестит, и не исключаю, что он не прочь усложнить и без того натянутые отношения между нами и (главарем „ДНР“ Александром) Захарченко, предугадывая наше возмущение. Но я далек от мысли, что при всей нелюбви Захарченко к „Востоку“ и ко мне лично он от близости к фотографиям воспламенится святым пламенем, и это лично его инициатива снять фотографии. Куда проще мне поверить в то, что у нас раздухарились крысы, место которым на помойке».

Кроме того, он уточнил: «В моем сознании вы настолько мелкое дерьмо, что я вас как не замечал в четырнадцатом, так не замечаю и сейчас — вы никто и зовут вас никак. Но бойтесь: никто не забыт и ничто не забыто. Молите Бога, чтобы Украина не пошла в наступление, потому что я не стану сдерживать людей, которые будут рвать вас на немецкий флаг, когда вы попытаетесь драпать… Я крепко задумаюсь, нужно ли мне будет вмешиваться, когда вас, так называемую власть, начнут выносить на вилах… Даже в вашем собственном окружении, среди тех, кто, как вам кажется, лоялен к вам, подавляющее большинство не выносит вас на дух, потому что знает, что вы есть. Будьте бдительны, и если вам удастся смыться — лучше не возвращайтесь».