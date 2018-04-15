Ходаковский с боевиками «Востока» роют окопы на кладбище: появились фото

Экс-главарь батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что после его критики главаря «ДНР» боевики начали строить новые позиции на передовой в районе оккупированного Донецка.

Также, на странице одного из сообществ боевиков в соцсети выложили фото на которых показано, как боевики роют окопы на кладбище. Местные жители комментируют данные фото так:

«В случае ответки можно будет вопить, какие укры фашисты — кладбище обстреливают»,

«Сатанисты хреновы, как не церкви разрушают, так на кладбище роются !»

«Рыть „линию обороны“ прямо среди могил — офигенная идея. И где, интересно, опять посадку вырубили?» .

Фото: