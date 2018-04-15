"И на это 103 ракеты?" - США показали спутниковые снимки после ракетного удара по Сирии

Показать меню
Актуально
Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина - 18:34 Кремль опубликовал декларацию о доходах Путина В Минобороны РФ заявили о причастности Лондона к постановке химатаки в Думе - 18:35 В Минобороны РФ заявили о причастности Лондона к постановке химатаки в Думе Сообщение о пятилетней слежке за Скрипалями стало «большим сюрпризом» для Москвы - 18:35 Сообщение о пятилетней слежке за Скрипалями стало «большим сюрпризом» для Москвы Суд обнародовал решение о блокировке Telegram - 18:35 Суд обнародовал решение о блокировке Telegram Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных сайтов - 18:35 Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных сайтов Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков - 18:42 Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг для представителей СМИ по Ситуации в Сирии Савченко приостановила голодовку - 18:49 Савченко приостановила голодовку Британия инициирует собрание СБ ООН - 18:59 Британия инициирует собрание СБ ООН Названо имя организатора поставок химоружия в Сирию и пять стран, которые ему - 19:14 Названо имя организатора поставок химоружия в Сирию и пять стран, которые ему помогали В Москве прошла презентация премиального седана Genesis G70 - 19:28 В Москве прошла презентация премиального седана Genesis G70 В Украине проведут масштабные испытания новейшего вооружения отечественного - 20:07 В Украине проведут масштабные испытания новейшего вооружения отечественного производства Холодная война вернулась, а механизмов сдерживания нет, — ООН - 20:17 Холодная война вернулась, а механизмов сдерживания нет, — ООН Миссия ОЗХО начнет расследование в сирийской Думе через несколько часов - 20:21 Миссия ОЗХО начнет расследование в сирийской Думе через несколько часов Джастин Бибер посетил Коачеллу с Чериссой Киттмер - 20:24 Джастин Бибер посетил Коачеллу с Чериссой Киттмер Татьяна Навка оказалась самой обеспеченной среди супругов российских чиновников - 20:34 Татьяна Навка оказалась самой обеспеченной среди супругов российских чиновников Заподозренный в коррупции глава IBU возложил на Родченкова вину за допинг - 20:34 Заподозренный в коррупции глава IBU возложил на Родченкова вину за допинг Песков объяснил удвоение доходов Путина - 20:34 Песков объяснил удвоение доходов Путина
» » "И на это 103 ракеты?" - США показали спутниковые снимки после ракетного удара по Сирии

"И на это 103 ракеты?" - США показали спутниковые снимки после ракетного удара по Сирии


Добавлено: 15 апр 2018 в 18:18, Категория: Общество
"И на это 103 ракеты?" - США показали спутниковые снимки после ракетного удара по Сирии

США опубликовали спутниковые снимки последствий ракетного удара по Сирии. Как утверждает канал СNN, первые фото сделаны до 13 апреля, соответственно второй снимок – 14 апреля.

Уточняется, что на снимках один объект на окраине Дамаска и два объекта в провинции Хомс. В Хомсе фото «до» сделаны 13 апреля, в Дамаске – 8 апреля.

Напоминаем, что США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии без согласия ООН.

Пользователей интернетом удивили снимки «последствий».

«И на это потребовалось 103 ракеты? Круто. чё…» - оставил комментарий один из них


Материалы по теме:

Американские СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий атаки по САР
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Ту-95МС нанес удар по позициям боевиков ИГИЛ в Сирии
В Сирии войска Асада провели новую химическую атаку
Добавлено: 15 апр 2018 в 18:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Медики назвали безопасную для организма дозу алкоголя

Медики назвали безопасную для организма дозу алкоголя

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Хейли подтвердила готовность США снова ударить по Сирии

Хейли подтвердила готовность США снова ударить по Сирии

Руслана Мишина не голосует за участников конкурса «Свадьба на миллион»

Руслана Мишина не голосует за участников конкурса «Свадьба на миллион»

Новости России
еще новости
Частичное обрушение здания произошло в Москве

Частичное обрушение здания произошло в Москве

Во время обрушения шахты в Ростовской области погиб человек — СМИ

Во время обрушения шахты в Ростовской области погиб человек — СМИ

«Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 

«Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов

Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов

Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения

Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения

Ричард Гир женится на Алехандре Сильве: история знакомства с «дядей Ричардом»

Ричард Гир женится на Алехандре Сильве: история знакомства с «дядей Ричардом»

Как Ксения Собчак и ее подруги отдыхают в Аризоне

Как Ксения Собчак и ее подруги отдыхают в Аризоне

Новости политики
еще новости
«Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи

«Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи

Кремль готовит

Кремль готовит "убойный" компромат на правительство Мэй

США предложили России вернуться в «семью» с одним условием

США предложили России вернуться в «семью» с одним условием

Совбез ООН получил неожиданные решения по Сирии от её врагов

Совбез ООН получил неожиданные решения по Сирии от её врагов

Новости экономики
еще новости
Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Новости общества
еще новости

"И на это 103 ракеты?" - США показали спутниковые снимки после ракетного удара по Сирии

Кафедра иностранных языков ВмедА провела 15 научно-практическую конференцию «Обсуждение проблем медицины на иностранных языках»

Кафедра иностранных языков ВмедА провела 15 научно-практическую конференцию «Обсуждение проблем медицины на иностранных языках»

Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему связи условного противника

Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему связи условного противника

Делегация юнармейцев Челябинской области приняла участие в открытии бюста Героя в Крыму

Делегация юнармейцев Челябинской области приняла участие в открытии бюста Героя в Крыму

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
«За поддержку»: США готовят новые санкции против России

«За поддержку»: США готовят новые санкции против России

Наказала «третья сила»: волонтер сообщил о потерях боевиков под Светлодарском

Наказала «третья сила»: волонтер сообщил о потерях боевиков под Светлодарском

Ходаковский с боевиками «Востока» роют окопы на кладбище: появились фото

Ходаковский с боевиками «Востока» роют окопы на кладбище: появились фото

Федерика Могерини поддержала ракетные удары по Сирии

Федерика Могерини поддержала ракетные удары по Сирии

Мировые новости
еще новости
“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии




Лента новостей
Антропологи удивлены: в Италии нашли скелет средневекового киборга с ножом вместо руки - 16:03 Антропологи удивлены: в Италии нашли скелет средневекового киборга с ножом вместо рукиСМИ сообщили об информировании США Москвы о новых санкциях из-за Сирии - 15:57 СМИ сообщили об информировании США Москвы о новых санкциях из-за СирииВ Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к ней - 15:56 В Волоколамске участники акции против свалки перекрыли дорогу к нейOpera VPN прекратит работу - 15:56 Opera VPN прекратит работуПорошенко: За 4 года нам удалось превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий Европы - 15:31 Порошенко: За 4 года нам удалось превратить ВСУ в одну из самых эффективных армий ЕвропыМаксим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения - 15:24 Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рожденияГенсек НАТО заявил о необходимости диалога с РФ - 15:17 Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с РФФеттель принял извинения Ферстаппена за столкновение на Гран-при Китая - 15:03 Феттель принял извинения Ферстаппена за столкновение на Гран-при КитаяПодразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему связи условного - 14:38 Подразделение РЭБ Балтийского флота в ходе планового учения подавило систему связи условного противникаХодаковский с боевиками «Востока» роют окопы на кладбище: появились фото - 14:35 Ходаковский с боевиками «Востока» роют окопы на кладбище: появились фотоУкраинские оккупанты заставили тракториста метаться по полю, скрываясь от мин: сводка о военной - 14:17 Украинские оккупанты заставили тракториста метаться по полю, скрываясь от мин: сводка о военной ситуации в ДНР за 14—15 апреля«Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении Небензи - 14:11 «Мы поняли» - В Британии увидели сигнал презрения в выступлении НебензиСМИ узнали о намерении Великобритании расширить санкции против олигархов из РФ - 14:07 СМИ узнали о намерении Великобритании расширить санкции против олигархов из РФТитул «Мисс Россия-2018» завоевала студентка из Чувашии - 14:07 Титул «Мисс Россия-2018» завоевала студентка из Чувашии
Последние новости
"И на это 103 ракеты?" - США показали спутниковые снимки после ракетного удара по Сирии - 18:18 "Чемпион неизвестен!" - реакция на поражение "Спартака" от "Урала" - 18:14 Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов - 18:10 Ольга Рапунцель показала, как она выглядит после родов В Волоколамске задержаны участники акции против свалки - 18:04 В Волоколамске задержаны участники акции против свалки «Спартак» проиграл «Уралу» в матче РФПЛ - 18:03 «Спартак» проиграл «Уралу» в матче РФПЛ По факту обрушения шахты в Ростовской области возбуждено дело - 18:03 По факту обрушения шахты в Ростовской области возбуждено дело Американские СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий атаки по САР - 18:00 Американские СМИ опубликовали спутниковые снимки последствий атаки по САР Сирийские футбольные фаны послали Трампа на «три буквы» во время матча (ВИДЕО) - 17:45 Сирийские футбольные фаны послали Трампа на «три буквы» во время матча (ВИДЕО) Посол США предупредил Россию о подготовке новых санкций – СМИ - 17:28 Посол США предупредил Россию о подготовке новых санкций – СМИ Кафедра иностранных языков ВмедА провела 15 научно-практическую конференцию «Обсуждение проблем - 17:25 Кафедра иностранных языков ВмедА провела 15 научно-практическую конференцию «Обсуждение проблем медицины на иностранных языках» «За поддержку»: США готовят новые санкции против России - 17:18 «За поддержку»: США готовят новые санкции против России Россия никуда не уйдёт, — генсек НАТО высказался за диалог с Москвой - 17:07 Россия никуда не уйдёт, — генсек НАТО высказался за диалог с Москвой Частичное обрушение здания произошло в Москве - 16:59 Частичное обрушение здания произошло в Москве
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"