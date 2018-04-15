"И на это 103 ракеты?" - США показали спутниковые снимки после ракетного удара по Сирии

США опубликовали спутниковые снимки последствий ракетного удара по Сирии. Как утверждает канал СNN, первые фото сделаны до 13 апреля, соответственно второй снимок – 14 апреля.

Уточняется, что на снимках один объект на окраине Дамаска и два объекта в провинции Хомс. В Хомсе фото «до» сделаны 13 апреля, в Дамаске – 8 апреля.

Напоминаем, что США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии без согласия ООН.

Пользователей интернетом удивили снимки «последствий».