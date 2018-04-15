Моя подруга, очень известная певица, Алена Валенсия, написала для меня песню, называется «Алена». Песня – шедевр, песня – хит! Я, естественно, поехал в студию, сделал аранжировку и голос. Песню уже свели, и скоро я буду делать презентацию. Я считаю, что работа проделана удачно, записали и свели хорошо. Большое спасибо моей подруге, что написала такой хит. Всем песня безумно понравилась, особенно Алёнкиной маме. Если даже эта песня не зайдет, как «Роза чайная», для меня это не будет играть большого значения, потому что главное то, что ее оценила моя Алена. Я с удовольствием буду исполнять эту песню, потому что она близка моему сердцу и нравится моей девушке.
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Новости » Шоу-бизнес » Илья Яббаров записал новую песню, которую посвятил Алене Савкиной
Илья Яббаров записал новую песню, которую посвятил Алене Савкиной
Добавлено: 15 апр 2018 в 07:46, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 апр 2018 в 07:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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