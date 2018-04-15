Как Ксения Собчак и ее подруги отдыхают в Аризоне

Ксения Собчак любит отдыхать с семьей или в компании друзей. Отдохнув с мужем и ребенком, она отправилась в Америку вместе с подругами. У Ксении и ее подруг — Вероники Белоцерковской, Матильды Шнуровой, Полины Киценко, Марии Адоньевой и Оксаны Лаврентьевой — есть традиция, следуя которой, раз в год они отправляются на отдых в Америку. На этот раз местом назначения стала Аризона — знаменитая своими уникальными природными объектами, самым знаменитым из которых является Гранд-Каньон.



Никаких мужей и детей — только женская компания. В прошлом году девушки отдохнули в национальной зоне отдыха Глен-Каньон, куда вернулись и на этот раз. Место это завораживает пейзажами и самой высокой в мире природной аркой из красного песчаника. Фотографиями с отдыха подруги выставили в своих аккаунтах в инстаграме.

«Дружба — странная вещь, конечно. Встречаешь когда-то незнакомого, чужого человека и решаешь, что именно с ним будешь развлекаться и пускаться во все тяжкие. Компашка у нас за эти годы — все как на подбор. Ну а кто дядька Черномор -догадайтесь сами,» — так Ксения Собчак описала свой отдых с подругами.

Не менее привлек девушек и каньон Антилопы. «Рада вернуться в это страшно красивое место спустя год. И никогда не перестану хотеть здесь бывать снова и снова!» — написала в своем Instagram Полина Киценко.

Ксения была без ума от озера Пауэлл:

«Озеро Пауэлл — это что-то невероятное. Если ехать в Каньон, то точно сюда, а не рядом с Вегасом. Космическая природа и полное ощущение, что ты на Марсе. Аризона Дрим, короче».

Несмотря на то, что отдых длился всего три дня, этого было достаточно чтобы сменить обстановку и насладится пейзажами.

«Эти три дня в Аризоне — абсолютное счастье для глаз. А глазам, как и телу, тоже нужна здоровая и полезная пища:))) Я была в Аризоне много лет назад, когда путешествовала по Road 66 и с интересом изучала одноэтажную Америку. В Гранд-Каньоне я тоже была, но, как и все, очень по-туристически — высадились с вертолета, пофоткались-пообедали и улетели. Аман же сделал невозможное — провел решение через Конгресс США, чтобы построить выдающийся property прямо в национальном парке. Тишина, невероятная архитектура и эстетство в каждой детали. Сюда можно смело ехать на медовый месяц или отметить праздник своей компанией, как это сделали мы. Аризона, я буду скучать.»