Клининговые услуги по уборке территории

Прилегающая территория является визитной карточкой любой компании. Потенциальные клиенты, партнеры, проезжая или проходя мимо офиса, обращают внимание на чистоту прилегающей территории. От ее внешнего вида, ухоженности зависит имидж фирмы, формируется положительный образ. Важно вовремя заказывать услуги по уборке территории, чтобы создать благоприятное настроение у сотрудников и посетителей.

Варианты уборки территории

В зависимости от назначения, уборка прилегающей местности бывает нескольких видов.

После строительных работ, когда на прилегающей территории остаются металлическая и древесная стружка, опилки, мусор. Специалисты выезжают на объект и оперативно выполняют все необходимые действия, в том числе убирают остатки стройматериалов.

После таяния снега производятся работы по подготовке местности к весенне-летнему периоду. Сотрудники клининговой компании убирают остатки осенней листвы, ветви, мусор, который накопился за зимние месяцы.

Систематическая уборка включает регулярное удаление мусора в любое время года.

При заключении договора на объект в установленные дни приезжает команда рабочих и выполняет все необходимые действия, чтобы прилегающая местность выглядела идеально. При необходимости уборочные работы выполняются каждый день.

Стоимость уборки прилегающей местности

Содержать штат рабочих, которые будут поддерживать чистоту прилегающей территории, для большинства фирм является дорогостоящим удовольствием. В этом случае необходимо выплачивать заработную плату, больничные и отпускные. Намного проще заключить договор со специализированной компанией, которая обладает необходимым оборудованием и средствами. Ее сотрудники будут выезжать на объект по дням, которые определены в договоре. При этом на клининговые услуги цены формируются по понятной и прозрачной схеме. Учитываются следующие факты:

Площадь. Чем больше необходимо убирать, тем меньше придется платить за 1м2;

Число специалистов. Уборочные работы могут быть ежедневными, послестроительными и так далее. В каждом случае требуется определенное число задействованных сил. Например, для поддержания порядка достаточно периодически подметать территорию. При уборке местности от строительного мусора придется задействовать большее число рабочих, технику.

В каждом случае менеджеры клининговой компании выезжают на объект и осматривают фронт работы. Они измеряют участок и определяют степень загрязненности. Уже по факту составляется смета и формируется стоимость за каждый вид уборочных работ.