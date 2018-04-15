Кремль готовит "убойный" компромат на правительство Мэй

Британские СМИ узнали о готовящемся в Кремле компромате против правительства, возглавляемого Терезой Мэй. Якобы это станет «местью» России за ракетный удар по Сирии, который британские ВВС нанесли совместно с американцами и французами.

Так, The Sunday Times пишет, что Кремль используя хакеров готовит публикации дискредитирующего характера против членов британского кабмина.

Издание уверяет, что Мэй предупреждена разведкой, и Лондон готовит «пропорциональный киберконтрудар». Этой работой занимаются эксперты Центра правительственной связи (GCHQ) и Министерства обороны. Якобы даже цели в РФ уже определены.

В этой же статье сообщается, что британские власти готовят меры, направленные на людей из ближайшего окружения Владимира Путина и имеющих «тайные инвестиции в британскую экономику».