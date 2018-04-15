Кто родился 15 апреля

Алексей Николаевич Силанов (57 лет), член Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Работал в управлении образования администрации Калининградской области, возглавлял комитет по образованию г. Калининграда. Занимал посты заместителя главы администрации г. Калининграда по социальным вопросам, заместителя председателя правительства Калининградской области.
А ещё в этот день родились:
21 июля 2013 года Альберт II подписал акт отречения от престола в пользу Филиппа, поскольку «возраст и здоровье не позволяют ему больше выполнять свои функции в полном объеме». В тот же день Филипп вступил на престол и принес присягу бельгийскому парламенту. Он стал седьмым по счету королём бельгийцев.
В фильмографии Ольги Волковой более 160 картин. Среди них — «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Жестокий романс», «Небеса обетованные» и другие.
Алла Пугачёва снялась в фильмах «Женщина, которая поёт», «Душа», «Пришла и говорю» и других.
В марте 2009 года певица заявила, что прекращает концертную деятельность.
Борис Стругацкий переводил романы фантастов Андре Нортона, Хола Клемента, Джона Уиндэма.
Георгий Береговой — единственный в истории дважды Герой Советского Союза: первую «Золотую звезду» героя он получил за военные подвиги во время Великой Отечественной войны, а вторую — за покорение космоса.
В октябре 1968 года Георгий Береговой, в возрасте 48 лет, совершил полёт в космос, продолжительностью 3 суток 22 часа 50 минут 45 секунд. Несколько лет после этого он считался самым старейшим человеком, который побывал на орбите. В 1974 году его превзошёл Лев Дёмин, который полетел в космос в 48 лет.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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