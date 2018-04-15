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Кто родился 15 апреля


Добавлено: 15 апр 2018 в 00:56,
Кто родился 15 апреля

Алексей Николаевич Силанов (57 лет), член Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Работал в управлении образования администрации Калининградской области, возглавлял комитет по образованию г. Калининграда. Занимал посты заместителя главы администрации г. Калининграда по социальным вопросам, заместителя председателя правительства Калининградской области. 

А ещё в этот день родились:

Филипп (58 лет), король Бельгии. Старший сын короля Альберта II и королевы Паолы.  Имеет квалификацию летчика-истребителя и парашютиста-десантника.

21 июля 2013 года Альберт II подписал акт отречения от престола в пользу Филиппа, поскольку «возраст и здоровье не позволяют ему больше выполнять свои функции в полном объеме». В тот же день Филипп вступил на престол и принес присягу бельгийскому парламенту. Он стал седьмым по счету королём бельгийцев.

Ольга Владимировна Волкова, актриса театра и кино. Народная артистка России. В разные годы была актрисой Ленинградского ТЮЗа, Театра комедии им. Н.П. Акимова, БДТ им. М.Горького. В настоящее время актриса московского Театра им. А.С. Пушкина. Среди её театральных работ, роли в спектаклях: «Радуга зимой», «Село Степанчиково и его обитатели», «Сослуживцы», «Пиквикский клуб», «Смерть Тарелкина», «Призраки».    

В фильмографии Ольги Волковой более 160 картин. Среди них — «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», «Жестокий романс», «Небеса обетованные» и другие.

Алла Борисовна Пугачёва, эстрадная певица. Народная артистка СССР. Первую песню певица записала в 1965 году для программы Всесоюзного радио «С добрым утром!». Всего в репертуаре Аллы Пугачёвой более 500 песен, дискография насчитывает более 100 сольных пластинок, CD и DVD дисков. Её альбомы издавались не только в России, но и во многих странах мира. Она неоднократно признавалась лучшей певицей года.

Алла Пугачёва снялась в фильмах «Женщина, которая поёт», «Душа», «Пришла и говорю» и других.

В марте 2009 года певица заявила, что прекращает концертную деятельность.

Борис Натанович Стругацкий (1933-2012), писатель, переводчик. В соавторстве со своим братом Аркадием написал несколько десятков произведений, ставших классикой современной фантастики. Это такие любимые читателями книги, как «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине», «Обитаемый остров» и др. Многие их романы были экранизированы.

Борис Стругацкий переводил романы фантастов Андре Нортона, Хола Клемента, Джона Уиндэма.

Георгий Тимофеевич Береговой (1921-1995), лётчик-космонавт СССР. Заслуженный лётчик-испытатель СССР.

Георгий Береговой — единственный в истории дважды Герой Советского Союза: первую «Золотую звезду» героя он получил за военные подвиги во время Великой Отечественной войны, а вторую — за покорение космоса.

В октябре 1968 года Георгий Береговой, в возрасте 48 лет, совершил полёт в космос, продолжительностью 3 суток 22 часа 50 минут 45 секунд. Несколько лет после этого он считался самым старейшим человеком, который побывал на орбите. В 1974 году его превзошёл Лев Дёмин, который полетел в космос в 48 лет.

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Добавлено: 15 апр 2018 в 00:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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