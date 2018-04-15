Макрон подтвердил, что в мае посетит Россию 

Французский лидер Эмманюэль Макрон 15 апреля сообщил, что визит в Россию состоится в мае. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее президент Франции получил приглашение посетить Россию. В конце следующего месяца он приедет в Санкт-Петербург. Здесь, в рамках Петербургского международного экономического форума, он встретится с главой РФ Владимиром Путиным.

По данным СМИ, лидеры, вероятнее всего, продолжат диалог, который начали прошлой весной. Когда Макрона избрали президентом, он пригласил российского главу во Францию. Эту встречу многие назвали началом российско-французской оттепели.