Максим Галкин с детьми, Кристина Орбакайте и другие поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения

15 апреля свой 69-й день рождения празднует примадонна советской и российской сцены Алла Пугачева. С самого утра ее поздравляют коллеги и поклонники, подготовились к празднику и Гарри с Лизой, которые преподнесли имениннице сюрприз.

Максим Галкин регулярно выкладывает на своей странице в Instagram забавные видео, главными героями которых являются его дети, вот и в день рождения супруги артист поделился с подписчиками трогательной записью. Юморист запечатлел, как Лиза и Гарри читают для Аллы Борисовны стихотворения и дарят поздравительные открытки. Галкин был лаконичен и подписал пост следующими словами:

С днем рождения, любимая!

Гарри нарисовал для своей мамы шкатулку с драгоценностями и ее любимые цветы, а подписал свое творение пожеланиями хорошо отпраздновать на французском языке. Лиза же приготовила поделку, на которой был изображен стол с праздничными сладостями.

Гарри Галкин

Лиза Галкина

К поздравлениям присоединилась и старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, она выложила архивное фото примерно 80-х годов прошлого века, где примадонна позирует рядом с дочкой в кожаной куртке, сопроводив пост хештегом «женщина, которая поет».

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

Не обошлось без поздравлений от друга семьи Филиппа Киркорова, певец эмоционально поблагодарил поклонников за многочисленные коллажи и видео, которые стали появляться в социальной сети ко дню рождения Пугачевой, и назвал Аллу Борисовну "любимой", "великой" и "единственной".