Мемория. Алла Пугачева

15 апреля 1949 года родилась певица Алла Пугачева.

Личное дело

Алла Борисовна Пугачева (69 лет) родилась в Москве. Ее отец Борис Михайлович Пугачев работал на обувной фабрике в подмосковном Талдоме, дослужился до директора по сбыту. Мать Зинаида Архиповна Одегова была замначальника заводского отдела кадров.

В пять лет Аллу отдали в музыкальную школу при училище имени М. М. Ипполитова-Иванова. Там она научилась играть на пианино.

В 1964 году, окончив восемь классов средней школы, поступила в училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение.

В 1965 году дебютировала на радио: в программе «С добрым утром» прозвучала песня «Робот». Затем записала песни «Как бы мне влюбиться», «Не спорь со мной» и «Дрозды» на музыку Владимира Шаинского.

Во время учебы в училище участвовала в поездках по Сибири и Заполярью, организованных радио «Юность».

В 1969 году завершила обучение, устроившись солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Там певица познакомилась с литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом, в октябре 1969 года вышла за него замуж.

25 мая 1971 года в семье родилась дочь Кристина Орбакайте. В 1973 году пара рассталась.

До начала сольной карьеры Пугачева часто меняла места работы — была солисткой ВИА «Новый электрон» при Липецкой филармонии, ансамбля «Москвичи», эстрадно-джазового оркестра под управлением Олега Лундстрема, ВИА «Веселые ребята» под руководством Павла Слободкина.

С оркестром Лундстрема в сентябре 1972 года прошли ее первые зарубежные гастроли в Польше. В составе «Веселых ребят» певица исполнила песню «Арлекино», за которую в 1975 году получила гран-при болгарского конкурса «Золотой Орфей».

В том же году у Пугачевой вышла первая пластинка — мини-альбом из трех песен: «Арлекино», «Посидим, поокаем» и «Ты снишься мне».

В 1976 году вместе с «Веселыми ребятами» гастролировала по Чехословакии и Болгарии, дважды отправлялась в тур по городам ГДР. Со временем песни Пугачевой полностью заняли все второе отделение концерта, а «Веселых ребят» стали воспринимать ее аккомпанирующим коллективом. В сентябре 1976 года, после конфликта с Павлом Слободкиным, Пугачева покинула ансамбль.

В 1977 году начала выступать с харьковской группой «Ритм», которая аккомпанировала исполнительнице вплоть до 1980 года.

В 1977 году снялась в полуавтобиографической мелодраме «Женщина, которая поет», где исполнила множество песен из своего репертуара. Фильм вышел в прокат в 1979 году, тогда же в продаже появился первый полноценный альбом Пугачевой «Зеркало души».

В 1977—1980 годах певица была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем. Впоследствии рассказывала, что супругу были нужны ее деньги и московская прописка.

После разрыва со Стефановичем вышла замуж за директора своего эстрадного коллектива Евгения Болдина. Этот брак продлился 15 лет.

В 1980 году организовала группу «Рецитал», в которую вошли некоторые музыканты из «Ритма».

В 1981 году окончила режиссерский факультет ГИТИСа, получив диплом режиссера эстрадных концертов. Дипломной работой была новая концертная программа Пугачевой «Монологи певицы».

Всего за годы творческой деятельности создала множество концертных программ, среди которых «Женщина, которая поет», «Монологи певицы», «Пришла и говорю», «Поет Алла Пугачева», «Избранное».

В 1988 году создала и возглавила театр-студию «Театр песни», в который пригласила перспективных начинающих исполнителей. В том же году прошло первое турне по США. В конце 1980-х певица активно гастролировала по странам Западной Европы, включая ФРГ, Швецию, Финляндию, Австрию, Нидерланды, Италию.

В 1988 году начала проводить ежегодный концерт-фестиваль «Рождественские встречи», который с середины 1990-х показывают по ТВ.

В 1997 году Алла Пугачева принимала участие в «Евровидении», заняв 15-е место с песней «Примадонна».

Летом 2007 года стала художественным руководителем и постоянной ведущей «Радио Алла». Вела авторские программы «В гостях у Аллы», «Алла ищет таланты», «Алло, Алла».

В 2009 году объявила о прекращении гастролей, за два года провела большой прощальный мировой тур «Сны о любви».

В 2010 году ушла с «Радио Алла», которое после этого закрылось, превратившись в радио «Романтика».

В 2011 певица увлеклась политикой, стала поддерживать партию «Гражданская платформа» миллиардера Михаила Прохорова. Входила в общественный совет по выдвижению Прохорова в президенты в 2012 году. В 2015 году вслед за Прохоровым вышла из политического проекта.

С 1994 по 2005 год супругом исполнительницы был певец Филипп Киркоров.

С 2005 года Пугачева встречалась с пародистом и телеведущим Максимом Галкиным, в 2011 году пара официально оформила отношения. В 2013 году Пугачева и Галкин стали родителями близнецов Лизы и Гарри, рожденных суррогатной матерью.

Алла Пугачева. 1976г. Wikimedia Commons

Чем знаменита

Легенда российской эстрады, чья дискография насчитывает более сотни пластинок и компакт-дисков.

Исполнительница огромного числа хитов, среди которых: «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата», «Звездное лето», «Улетай, туча», «Этот мир», «Держи меня, соломинка», «Миллион алых роз», «Маэстро», «Айсберг», «Прости, поверь», «Я тебя поцеловала», «Озеро надежды», «Настоящий полковник», «Примадонна», «Речной трамвайчик», «Будь или не будь», «Опять метель».

Музыкальный продюсер, композитор-песенник, актриса и телеведущая.

О чем надо знать

Певица известна своим волевым характером и откровенными, далеко не всегда лицеприятными высказываниями о коллегах и бывших мужьях.

«Вообще-то во мне соседствуют два совершенно разных человека, — рассказывала Пугачева, — один проявляет себя в быту, другой — в работе.

В профессии я очень жесткая — ни себе спуска никогда не давала, ни другим. Да, мне надо было всех держать в железном кулаке, и я держала. Только поэтому у меня все получалось и до сих пор чего-то продолжает получаться».

Прямая речь:

О родителях («7 дней»): «А мама была кокеткой, вся из себя такая пампушечка, обожала красиво одеваться, прекрасно готовила, петь любила, всегда собирала вокруг себя толпы людей, которые ее обожали. Романтическая, словом, натура. В течение многих лет мама не работала. Но когда с отцом случилось несчастье, плакать, стонать не стала, а немедленно устроилась на работу, причем быстро поднялась вверх по карьерной лестнице, получила диплом инженера. Удивительный человек… Так получилось, что о смерти мамы в 86-м году я узнала в день концерта в Самаре.

Мне вот-вот на сцену надо идти, и тут меня зовут к телефону. Болдин позвонил и сообщил, что мамы не стало. Я сказала: "Будем считать, что звонка не было. Ты позвонишь после концерта". А куда было деваться? Некуда. Полный зал ждет, аплодирует, люди кричат что-то — надо идти и работать. (С горечью.) И кого касается моя беда — только меня... А папа умер на три года раньше. Отец был совсем другим человеком. Прагматичный, деловой, никогда явно не выражавший свои чувства. При этом на работе или среди друзей очень компанейский, а в семье — скорее диктатор. Я охарактеризовала бы его так: диктатор с юмором».

Об увлечении алкоголем в молодости (интервью журналу Elle, 1998): «Когда я выпью, я о-о-очень талантливая. Это мне все говорили… Более того: большинство идей, слов, музыки рождалось во мне после застольной беседы, после ухода гостей. Это называлось "ночной бред". У меня его целые кассеты были. Но оттуда очень много задумок пошло на песни! Я садилась за рояль, импровизировала — благо, хватало ума записывать — и во всей этой чуши всегда находились две-три просто гениальные строчки! На следующий день я все прослушивала и вместе со своими талантливыми друзьями разрабатывала идеи. А еще, когда выпивала, начинала рассказывать. Обо всем. Могла философствовать о жизни ночи напролет! И говорят, что это были самые интересные вечера! Все сидели и слушали, открыв рот, забывая о времени. Я упивалась собой, рассказывая выдуманные и невыдуманные истории».

Об СССР и сегодняшнем дне («Новая газета», 2015): «Мне Советский Союз отсюда кажется, наверное, лучше, чем он был, потому что я молодая была.

В Советском Союзе была такая странная и мало тогда ценимая вещь, как быт, его постоянство. Вот сегодня я включаю телевизор и в любом русском сериале вижу много наркотиков, порядочное количество убийств и взяток. Ткани жизни как она есть — нет вообще, потому, наверное, что ее и вокруг нету. Изобразить норму ведь очень трудно.

Про преступление снимай не хочу, тут не требуется знание жизни, не нужна логика — он убийца, какой с него спрос? А рассказать про то, как человек растит детей и работает, сегодня уже не могут. И не то чтобы сегодня не работали, нет, они из сил выбиваются, — но это выживание, заработок. Без малейшей уверенности — человеку совершенно необходимой, кстати, — что ты можешь получить, накопить и оставить детям».

О себе и своем творчестве (там же): «Я всегда была всехняя. Рядом со мной были люди ничуть не менее одаренные. Толкунова, скажем, или Ротару. И у каждой был свой круг. А я была на всех. Сначала, правда, интеллигенция несколько воротила нос, но потом подтянулась и она — в особенности после Мандельштама. Мандельштам воспринимался начальством сложно — просили, допустим, вместо "еврейский музыкант" спеть "прекрасный музыкант", но эти комиссии ведь тоже были не совсем твердокаменные. Двадцать пять рублей или бутыль коньяка хорошего творили чудеса».

6 фактов об алле Пугачевой

Певицу назвали в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. У Пугачевой был младший брат Евгений (1950—2011), полковник в отставке. Он скончался после третьего инфаркта.Специально для съемок в фильме «Женщина, которая поет» Вячеслав Зайцев создал для нее платье-балахон. Этот наряд на долгие годы стал визитной карточкой исполнительницы.В 1983 году участники группы ABBA Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон начали работу над мюзиклом «Шахматы». По сюжету советский шахматист сбегал на Запад с девушкой своего американского соперника. Ульвеус и Андерссон приехали для сбора материала в СССР, познакомились в Москве с Пугачевой и предложили ей роль жены русского шахматиста. Певица отказалась от сотрудничества, поскольку за участие в мюзикле с антисоветским сюжетом ей пришлось бы расстаться со страной.Алла Пугачева стала последней Народной артисткой СССР, получив это звание перед самым развалом Советского Союза, в декабре 1991 года.В 1995 году певица объявила, что уходит в творческий отпуск. Однако после выступления на «Евровидении-1997» вернулась на сцену. С 2010 года она не гастролирует, но иногда записывает новые песни.Алла Пугачева — обладательница множества званий, премий и наград. Среди них музыкальные премии «Овация» и «Золотой граммофон», премия «Радиомания» и гран-при нескольких международных фестивалей. Она кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

Материалы об Алле Пугачевой:

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